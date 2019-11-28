Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для генерала Марченка, якого звинувачують у закупці неякісних бронежилетів для Збройних сил України. Проте, суд зменшив для підозрюваного розмір грошової застави до 20 мільйонів гривень. Перша судова інстанція обрала запобіжний захід для Марченка у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2020 року, або ж призначила грошову заставу у розмірі 76 мільйонів. Прокуратура стверджує, що загальний розмір збитків для держави склав близько 100 мільйонів гривень. Апеляційний суд з’ясував, що по цій справі проходить 6 людей і, як можна припустити, розділив «заставу Марченка» між усіма. Дмитра Марченка до суду не привезли. Він залишався вуСІЗО й виступав по відеозв’язку. Марченко відкидає звинувачення, а його захист запевняє, що не було підстав обирати такий запобіжний захід. Підтримати учасника бойових дій Дмитра Марченка до зали суду прийшли Герої України, політики, його бойові побратими, а також волонтери та громадські активісти.