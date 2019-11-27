Мільйон гривень замість п’ятдесяти – що робитиме Садовий із заставою?

Вищий антикорупційний суд України 27 листопада обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, якого звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. Суд обрав запобіжний захід у вигляді грошової застави в розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень. Прокуратура просила суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень. У Садового відкидають будь-які звинувачення й заявляють, що підуть в Апеляційний суд.