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28 листопада 2019, Київ 00:49
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Мільйон гривень замість п’ятдесяти – що робитиме Садовий із заставою?

Мільйон гривень замість п’ятдесяти – що робитиме Садовий із заставою?
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Вищий антикорупційний суд України 27 листопада обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, якого звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. Суд обрав запобіжний захід у вигляді грошової застави в розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень. Прокуратура просила суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень. У Садового відкидають будь-які звинувачення й заявляють, що підуть в Апеляційний суд.

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