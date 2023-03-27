Застінки в'язниць окупантів у Херсоні: «дзвінок Зеленському і Байдену», голод, струм

Вже після звільнення міста ЗСУ, з'ясувалося, що російські військові тисячами затримували городян та кидали їх до ізоляторів. Бранцям не давали спати, морили їх голодом, били струмом. І ось там майже кожен українець, якому вдалося вижити, відчув, що таке «русский мир».
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19:00, 20 березня 2023
Життя біля Росії: трагедія на кордоні | #ВУкраїні
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21:30, 27 лютого 2023
До чого готувались українці 23 лютого? | #ВУкраїні
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21:30, 20 лютого 2023
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