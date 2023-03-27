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#ВУКРАЇНІ

Застінки в'язниць окупантів у Херсоні: «дзвінок Зеленському і Байдену», голод, струм

Застінки в'язниць окупантів у Херсоні: «дзвінок Зеленському і Байдену», голод, струм
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Застінки в'язниць окупантів у Херсоні: «дзвінок Зеленському і Байдену», голод, струм

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Армія Росії на початку повномасштабного вторгнення захопила Херсон. Спочатку жителі міста намагалися чинити опір окупації, виходячи на мирні протести, люди в Херсоні стали зникати.

Вже після звільнення міста ЗСУ, з'ясувалося, що російські військові тисячами затримували городян та кидали їх до ізоляторів. Бранцям не давали спати, морили їх голодом, били струмом. І ось там майже кожен українець, якому вдалося вижити, відчув, що таке «русский мир».

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