«Вбивство 36-річного чоловіка у Затоці»: поліцейські Одещини повідомили подробиці

18 вересня у курортному селищі Затока, що на Одещині, був застрелений 36-річний чоловік. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

«Поліцейські розслідують вбивство, – зазначено у повідомленні. – Особа ймовірного зловмисника встановлена, з ним проводяться невідкладні слідчі дії».

«На лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція «Сирена». Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину – мисливську рушницю. Її направлять на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення. Крім того, зазначають правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за частиною 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу. Триває слідство, обставини події встановлюються.

«Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомила, що «біля місцевого кафе «Сказка» у суботу близько 13-ї години невідомий стріляв у власника закладу харчування, після чого втік з місця злочину». У поліції таких деталей не наводили.