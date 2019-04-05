Відеорепортаж: як Зеленський та Порошенко здавали аналізи

Кандидати на пост глави держави Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали кров на аналізи щодо вмісту наркотичних та алкогольних засобів. Зеленський здавав аналізи у приватній клініці, а Порошенко залучив декілька лабораторій і здав кров на території НСК «Олімпійський». Протягом кількох останніх днів між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які вийшли у другий тур виборів, триває обмін зверненнями. 3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила. Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». Представник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів. У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії», заявивши, що не довіряють державному центру НСК. Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.