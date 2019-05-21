21 травня голови парламентських фракцій провели консультації із президентом Володимиром Зеленським щодо дострокових виборів. Зустріч розпочалася близько 10:20 в Адміністрації президента. У ній також взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, його заступники та лідери депутатських фракцій і груп. Радник президента Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що указ про розпуск Верховної Ради буде підписаний найближчим часом, і «найбільш допустимою» датою позачергових парламентських виборів є 21 липня. Що про це думають голови фракцій у Верховній раді – дивіться у відео Радіо Свобода.