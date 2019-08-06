Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Серпень 2019, Київ 20:04
Ньюзрум

«ЗЕшкола» для «Слуги народу»: спецрепортаж із Трускавця

Лікарі, бізнесмени, продавці, сценаристи, адвокати, прокурори, журналісти, спортсмени – серед новообраних депутатів партії «Слуга народу» є представники найрізноманітніших професій і занять. Протягом семи днів усі вони – ті, хто в списках, і ті, хто переміг на мажоритарних округах, – проходили інтенсивне навчання в місті Трускавці, безпосереднього в п’ятизірковому готелі «Ріксос-Прикарпаття». Майбутні політики вивчали політичну стратегію, публічну політику, макроекономіку тощо. Курс лекцій для майбутніх депутатів розробила Київська школа економіки. Журналісти Радіо Свобода спостерігали за процесом навчання і знайомились із новими «народними слугами».

Нагору
XS
SM
MD
LG