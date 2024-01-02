Українки у Бельгії тримаються разом і об’єднують біженок

Арт-терапія, мовні курси, спортивні заняття, інформаційні сесії, візити до психолога і не тільки. Дозвілля, а заодно компанію в Брюсселі українські біженки шукають, зокрема, у Жіночому клубі, що налічує вже понад сотню учасниць, охочих тримати зв’язок із Батьківщиною й ділитися пережитим досвідом одна з одною.

Ідейна натхненниця й керівниця клубу переконує Радіо Свобода, що жодних гендерних упереджень немає: просто переважна більшість біженців за кордоном – жіночої статі, до того ж, винятково жінки торік прийшли на першу спонтанну зустріч, намагаючись організувати дозвілля своїм дітям. А вдалося врешті й для себе.

Зустрічі в межах клубу безкоштовні, гуртки доступні за пожертви на власний розсуд. За словами керівниці, це необхідно, щоби покривати витрати на оренду приміщень, зокрема. Жіночий клуб українок – волонтерська організація, що цьогоріч стала лауреатом щорічної премії Європарламенту European Citizen’s Prize.

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