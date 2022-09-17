Останній тиждень перед звільненням Ізюма від армії РФ його жителям було заборонено виходити на вулицю. Загалом, від обстрілів та авіанальотів люди місяцями ховалися у підвалах. В одному з них одночасно переховувалися понад 60 людей. За словами місцевих, саме у цьому підвалі ховалися ізюмчани і під час Другої світової війни. Від російських окупантів Ізюм було звільнено 10 вересня. Місто було окуповане близько пів року. Місцеві жителі розповіли Радіо Свобода про пережите.