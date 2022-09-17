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«Моя мама ховалася в цьому підвалі під час Світової війни». Жителі звільненого Ізюму про окупацію (відео)

«Моя мама ховалася в цьому підвалі під час Світової війни». Жителі звільненого Ізюму про окупацію (відео)
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«Моя мама ховалася в цьому підвалі під час Світової війни». Жителі звільненого Ізюму про окупацію (відео)

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Останній тиждень перед звільненням Ізюма від армії РФ його жителям було заборонено виходити на вулицю. Люди місяцями ховалися у підвалах. В одному з них одночасно переховувалися понад 60 людей. За словами місцевих, саме у цьому підвалі ховалися ізюмчани і під час Другої світової війни.

Останній тиждень перед звільненням Ізюма від армії РФ його жителям було заборонено виходити на вулицю. Загалом, від обстрілів та авіанальотів люди місяцями ховалися у підвалах. В одному з них одночасно переховувалися понад 60 людей. За словами місцевих, саме у цьому підвалі ховалися ізюмчани і під час Другої світової війни. Від російських окупантів Ізюм було звільнено 10 вересня. Місто було окуповане близько пів року. Місцеві жителі розповіли Радіо Свобода про пережите.

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