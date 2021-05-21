Зірвана виставка. Як влада Москви «відзначає» ювілей Андрія Сахарова (фотогалерея)

21 травня виповнюється 100 років від дня народження радянського фізика-теоретика, громадського діяча, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова. Цього тижня в Москві мали відкрити фотовиставку до ювілею, підготовлену Сахаровським центром.
Однак влада Москви не дозволила її провести, усно повідомивши організаторам, що «контент не узгоджений». Радіо Свобода публікує всі матеріали виставки, передані редакції Сахаровським центром.
Однак влада Москви не дозволила її провести, усно повідомивши організаторам, що «контент не узгоджений». Радіо Свобода публікує всі матеріали виставки, передані редакції Сахаровським центром.