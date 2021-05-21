Зірвана виставка. Як влада Москви «відзначає» ювілей Андрія Сахарова (фотогалерея)

21 травня виповнюється 100 років від дня народження радянського фізика-теоретика, громадського діяча, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова. Цього тижня в Москві мали відкрити фотовиставку до ювілею, підготовлену Сахаровським центром.Однакїї провести, усно повідомивши організаторам, що. Радіо Свобода публікує всі матеріали виставки, передані редакції