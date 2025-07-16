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«За день ухайдохали 150 бортів»: ЗСУ знищують російську техніку і штурмовиків на підході до Дніпропетровщини

«За день ухайдохали 150 бортів»: ЗСУ знищують російську техніку і штурмовиків на підході до Дніпропетровщини
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«За день ухайдохали 150 бортів»: ЗСУ знищують російську техніку і штурмовиків на підході до Дніпропетровщини

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Новопавлівський напрямок у червні 2025 був у трійці тих, де спостерігалася найбільша інтенсивність боїв, за даними Deep State.

У цій зоні війська РФ роблять постійні спроби просунутися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Саме поява так званої «зеленки» стала поштовхом для активізації їхніх штурмових дій, кажуть бійці 3-го механізованого батальйону Окремої Президентської бригади ЗСУ, що тримають оборону на цьому напрямку. За їх словами, від початку року російські військові змінили свою тактику на цій ділянці. На зміну великим механізованим штурмам, які були під час боїв за Велику Новосілку, прийшли спроби просування мотоциклетними групами. Про тактику та бої тут українські захисники розповіли Радіо Свобода.

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