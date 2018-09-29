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29 Вересень 2018, Київ 09:28
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Зураб Аласанія про виживання «Суспільного», олігархічні медіа і рекламу

Зураб Аласанія про виживання «Суспільного», олігархічні медіа і рекламу
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Якщо фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії буде повним, «UA:Перший» і решта каналів суспільного мовника повністю відмовляться від реклами. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. Наразі НСТУ змушена лишати комерційну рекламу, бо фінансування є удвічі меншим, ніж вимагає закон «Про суспільне телерадіомовлення». Але політичної реклами в «UA:Першого» не буде, стверджує Аласанія. Хоча й наближаються президентські та парламентські вибори. Суспільне мовлення гальмує система влади в Україні, де вирішальний вплив мають олігархи. А їх влаштовують тільки ручні медіа, констатує Аласанія. Тому наразі суспільне мовлення все-таки розвивається, але це здебільшого заслуга західних партнерів України.

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