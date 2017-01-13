Савченко в Чехії: ви побачите сильний сплеск українців, якщо дійде до гарячої війни

Депутат українського парламенту Надія Савченко провела три дні в Празі. Протягом свого першого візиту до столиці Чехії вона зустрілася з представниками громадських організацій в бібліотеці імені Вацлава Гавла, провела прес-конференцію та зустрілася з представниками політичної партії «ТОП-09». У Чехії Савченко передовсім говорила про ситуацію з українськими полоненими, закликала до підтримки України та дякувала за підтримку, яку їй надавали чехи, коли вона сиділа в російській тюрмі.

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«Кілька років Ви були для нас символом свободи та протистояння агресору», – сказав засновник і голова партії «ТОП-09» Мирослав Калоусек на початку зустрічі з Надією Савченко.

На конференції в приміщенні чеського парламенту 13 січня також був присутній європарламентар Павел Свобода, на запрошення якого Савченко приїхала до Праги. Участь у події, крім цього, взяли почесний голова партії «ТОП-09», голова закордонного комітету чеського парламенту Карел Шварценберґ.

«Савченко показала, як важливо боротися за свою свободу в той час, коли приходить власна апатія. Ми не повинні забувати, що свободу має здобувати кожне покоління», – сказав Шварценберґ. «У нашій країні ми маємо дуже сильну російську пропаганду. Я повинен визнати, що вона дуже успішна, і ми повинні це усвідомити», – додав він.

Надія Савченко, промовляючи до чеських політиків, запевнила, що українці і далі готові давати відсіч агресії Кремля.

Якщо війна із холодного, замороженого конфлікту переросте знову в гарячий, Ви побачите новий сильний сплеск українців

«Якщо війна із холодного, замороженого конфлікту переросте знову в гарячий, Ви побачите новий сильний емоційний сплеск українців. І ті олігархи, які зараз не дають жити нам, і це дуже погано, і навіть вони починають ремонтувати техніку, бо бояться втратити ще більше свого майна. Починають вкладати гроші», – сказала Савченко, яка є позафракційним депутатом.

Савченко: в моїх списках немає нічого незаконного

Під час своїх виступів в Чехії Надія Савченко чимало говорила про долю українських полонених, поки в Україні звучить критика через оприлюднений нею на початку тижня список ув’язнених.

Савченко наполягає, що це допоможе звільнити сотні людей. Також вона заявила на прес-конференції в Празі, що не отримувала скарг від родичів людей, які в цьому списку присутні.

«Я ще не отримала жодного дзвінка і жодної скарги від родичів, які б просили мене забрати людину зі списків», – заявила Савченко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Надія Савченко не погоджується з тим, що вона порушила українське законодавство, оприлюднивши імена полонених на Донбасі, і радить своїм критикам звертатися до суду.

Я не публікувала в списках закритих особистих даних. Списки опубліковані досить обережно. Якщо в когось до мене будуть серйозні звинувачення, я готова розглядати їх в суді

«Я не публікувала в списках закритих особистих даних. Списки опубліковані досить обережно. Звичайно ж, вони невигідні тим структурам влади і тим людям у владі, які б не хотіли реального результату визволення полонених, а хотіли би просто і надалі робити на цьому свій політичний піар і отримувати свої бонуси. Якщо в когось до мене будуть серйозні звинувачення, я готова розглядати їх в суді, але ніяк не розглядати їх в жовтій пресі», – заявила депутат.

У відповідь на звинувачення СБУ, що її списками можуть скористатися шахраї, Савченко сказала, що подібне відбувалося якраз раніше.

«Такі випадки були практично завжди весь цей період, поки люди знаходяться у в’язниці. Просто раніше чомусь СБУ не афішувала це і не відкривала по цих випадках кримінальні справи. Про це стало вигідно говорити лише зараз», – сказала вона.

У Чехії згадували про голодування Савченко

Представникам чеських громадських організацій народний депутат розповідала про причини свого арешту в Росії та про важливість міжнародної підтримки, яку вона отримала у той час.

У зустрічі в Празі у Бібліотеці Вацлава Гавела взяли участь, зокрема, представники «Празького Майдану» та гуманітарної організації «Людина в скруті». Привітати Савченко також прийшла 10-річна дівчинка, яка брала участь у ланцюзі-голодування на її підтримку, коли Савченко сиділа в російській тюрмі.

Речник Земана: нас не просили про зустріч із Савченко

Натомість президент Чехії Мілош Земан раніше критично висловлювався про Надію Савченко. Коментуючи його слова, сказані навесні 2016 року, напередодні її обміну, про те, що «вбивство двох людей (звинувачення на адресу Савченко в Росії – ред.) є серйознішим злочином, ніж нелегальна торгівля, якою б гидкою вона не була», Савченко заявила: «Він (Земан – ред.) помиляється стосовно мене в тому, що я вбивала людей. Але я розумію, він не міг цього знати. І він помиляється в тому, що вірить, ніби в Росії є чесний суд. А це найстрашніша помилка».

Надія Савченко заявила, що потенційно готова зустрітися з Земаном і розповісти йому про своє бачення подій, але додала: «Я думаю, що рівень президента – чути правду про Україну від президента України». У канцелярії президента Чехії повідомили Радіо Свобода, що до них прохання про зустріч з Савченко не надходило.

Як зазначають чеські журналісти, які активно стежили за візитом Савченко, для одних в Україні вона героїня, для інших – зрадниця.