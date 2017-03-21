У Запоріжжі розпочалася безстрокова акція блокування «Сбербанку»

Біля будівлі центрального відділення російського «Сбербанку» у Запорізькій області розпочалася акція протесту проти «бізнесу країни-агресора», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Біля двох входів до установи представники «Національного корпусу» розмістили бетонні блоки, а з написами «Добро пожаловать в Россию», «Вход только по паспортам ЛНР и ДНР» та «Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші». Також активісти організували цілодобове чергування на входах до території, що займає банківське відділення, і оголосили, що акція буде безстроковою.

«Будемо стояти до кінця, або доки не буде вольового рішення від Національного банку України, або доки самі російські банки не закриються. Будемо стояти, стільки скільки треба. Сьогодні розпочали блокування центрального офісу у Запорізькій області. Будемо безстроково блокувати саме цю будівлю. Тут є три входи, які ми заблокували – і для транспорту, і для людей. Сьогодні ми дозволили працівникам забрати свої речі, щоб ми не казали, що ми не даємо їм вийти. А з завтрашнього дня взагалі нікого не будемо пускати. Також плануємо працювати і по відділеннях, які є у місті – це близько десятка», – розповів організатор акції, керівник «Національного корпусу» у Запоріжжі Максим Зайченко.

Коментувати ситуацію працівники банківського відділення відмовились.

Наразі акції блокування роботи російського «Сбербанку» вже відбуваються у Києві, Дніпрі, Краматорську та інших містах України.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

У Національному банку України заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

16 березня президент України ввів у дію рішення РНБО, відповідно до якого санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».