У Балаклії рятувальники і комунальники прибирають місто після вибухів на складах – МВС

Рятувальники спільно зі співробітниками комунальних служб долучились до «генерального прибирання» міста Балаклія на Харківщині після вибухів і пожежі на складах боєприпасів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За інформацією МВС, загалом у толоці бере участь 304 людини і 18 одиниць техніки, з них 104 – це представники особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

26 березня у Харківскій обласній адміністрації заявили, що розмінування всіх об’єктів у Балаклії завершено, а наступного дня у ДСНС повідомили, що всі евакуйовані повернулись додому.

За даними віце-прем’єра – міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, у Балаклії зафіксовано пошкодження 243 будівель.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.