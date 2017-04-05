Антикорупційний комітет оголосив новий конкурс на посаду аудитора НАБУ

Парламентський комітет із запобігання корупції оголосив на засіданні 5 квітня щодо проведення нового конкурсу на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.

Прийняття заявок від кандидатів триватиме до 3 травня.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро – голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» під час першого голосування 23 лютого 2017 року.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни. Дедлайну на те, щоб Верховна Рада, президент та Кабінет міністрів обрали по аудитору для перевірки НАБУ, немає.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.