У EBU засудили рішення України заборонити в’їзд російській учасниці «Євробачення» після відмови Росії транслювати конкурс

У Європейському союзі мовлення «рішуче засудили» рішення України заборонити в’їзд російській учасниці конкурсу популярної пісні «Євробачення» в Києві після того, як у Москві заявили про відмову транслювати цьогорічний конкурс на території Росії.

Як повідомляє EBU у своїй офіційній заяві, голова контактної групи пісенного конкурсу «Євробачення» Франк Дітер Фрайлінґ заявив, що це рішення «глибоко підриває цілісність і неполітичну природу» конкурсу.

«Ми дуже хотіли, щоб усі 43 країни змогли взяти участь, і зробили все, щоб цього досягти», – заявили в організації, яка проводить щорічний конкурс, нагадавши, що пропонували російській стороні як вихід дистанційну участь російської виконавиці Юлії Самойлової або заміну російського учасника і що російська сторона відкинула обидві пропозиції.

Раніше в четвер у Росії телевізійний «Перший канал», що мав цього року транслювати конкурс популярної пісні «Євробачення» з Києва, заявив, що відмовляється транслювати його у своїй країні. Причиною канал назвав те, що ситуацію навколо російської конкурсантки, якій заборонений в’їзд до України через порушення українських законів, не вдалося врегулювати.

Як заявив канал, раніше цього дня він отримав листа від Європейського союзу мовлення про те, що проблему з участю росіянки Юлії Самойлової врегулювати не вдалося.

На каналі назвали неприйнятною повторену пропозицію EBU – погодитися на дистанційний виступ Самойлової або замінити учасника від Росії.

«Перший канал» вважає відмову української сторони дозволити в’їзд до країни Юлії Самойловій абсолютно необґрунтованим, а її причиною – намагання України політизувати конкурс», – мовилося в заяві каналу.

В Україні заявляли, що політизацією конкурсу стало саме рішення Росії, де учасника не обирали голосуванням, а призначили адміністративно, свідомо направити представницю, яка раніше незаконно відвідала окупований Крим, – знаючи, що це правопорушення тягне заборону на в’їзд до України.

Уранці в четвер Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна забезпечить рівні можливості для всіх учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що відбудеться у травні в Києві, та єдиною умовою має бути повага до законодавства України.

Росія визначила своїм представником на «Євробачення», яке цього року відбудеться в Києві, Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску. 22 березня Служба безпеки України заборонила Самойловій в’їзд до України на три роки.

У EBU відтак запропонували дистанційну участь російської виконавиці в конкурсі, та це відкинули і в Києві, і в Москві. Україна наполягала, що єдиною можливістю є заміна російського учасника.

Наприкінці березня генеральний директор Європейського союзу мовлення Інґрід Делтенре в інтерв’ю виданню SonntagsBlick у Швейцарії, де працює EBU, заявила, що «поведінка України абсолютно неприйнятна», і заявила про «зловживання конкурсом «Євробачення» для політичної силової гри». Вона також заявила, що в разі, якщо виходу знайти не вдасться, Україні тимчасово виключать із участі в «Євробаченні».

Наступними днями інтернет-видання «КиевВласть» оприлюднило лист від Делтенре на ім’я прем’єр-міністра України з закликом втрутитися і як виняток неодмінно забезпечити участь Самойлової в конкурсі в Києві. У листі зі вхідною реєстраційною позначкою секретаріату Кабміну, автентичність якого відтак підтвердили в EBU, але не коментував офіційний Київ, також містилися заяви про неприйнятність кроку України щодо російської конкурсантки і погрози виключити Україну з майбутніх конкурсів. Крім того, в листі стверджувалося, що рішення України критикують іще деякі держави-учасниці конкурсу, які, за текстом листа, розглядають можливість не брати участі в конкурсі.

У Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка є партнером конкурсу з українського боку, розкритикували Європейський союз мовлення за втручання у внутрішні справи країни й закликали не перетворювати EBU на «інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій», а також уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу «Євробачення».

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О. Тorvald із піснею Time.

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