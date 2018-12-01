Клімкін: польський закон про Інститут національної пам'яті є несправедливим стосовно українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що положення польського закону про Інститут національної пам'яті, в яких йдеться про українських націоналістів, є несправедливими стосовно українців.

Про це глава МЗС заявив на 9-му засіданні Українсько-польського форуму партнерства.

«І було б дуже добре, щоб Конституційний суд Польщі все ж таки поглянув справжнім правовим оком на ті зміни, які були зроблені до відомого закону про Інститут національної пам'яті», – наголосив Клімкін.

«Вважаємо такі зміни несправедливими по відношенню до України і українців», – сказав глава МЗС.

Наприкінці січня 2018 року польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом було введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз’яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону – «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував, що ідея польських парламентаріїв визнати українську націю «злочинною», що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

27 червня польський Сейм ухвалив зміни до закону про Інститут нацпам’яті, якими скасував положення про кримінальну відповідальність за приписування полякам або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини.

Закон перебуває на розгляді Конституційного суду Польщі.