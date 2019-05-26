Архів від 26 травня 2014 року: Українські військові вдалися до авіації проти бойовиків в аеропорту в Донецьку

У передмісті Донецька почався бій із використанням авіації: українські військові обстріляли з повітря будівлю аеропорту, захоплену вранці озброєними сепаратистами. 13 січня 2015 року впала диспетчерська вежа, розпочалася найтрагічніша сторінка із тривалої успішної оборони Донецького аеропорту: українських воїнів бойовики спочатку намагалися труїти газом, а після невдалих спроб 20 січня підірвали перекриття терміналу. Під завалами тоді загинуло 56 українських військових, деякі зникли безвісти і потрапили у полон. Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Згадуючи про цю сторінку війни України з Росією, багато хто зазначає: «Люди витримали, не витримав бетон». (Відео Reuters)