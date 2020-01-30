Всеволод Нестайко – «добрий янгол української літератури»

Письменник Всеволод Нестайко – один з найвідоміших дитячих авторів в Україні. Найпопулярніші його твори – трилогія «Тореадори з Васюківки», казки «В країні сонячних зайчиків» та інші. Колеги Нестайка ​називають його «добрим янголом української літератури».

(Вперше ця стаття про Всеволода Нестайка (30 січня 1930 – 16 серпня 2014) була опублікована на сайті Радіо Свобода у 2014 році)

1979 року Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла трилогію «Тореадори з Васюківки» до особливого почесного списку Ганса Християна Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Також за повістями та оповіданнями Нестайка поставлені фільми «Одиниця з обманом», «Чудеса в Гарбузянах», короткометражну стрічку «Тореадори з Васюківки».

Багато сучасних українських письменників та літературознавців оцінюють його творчість, вважають класиком та майстром слова й кажуть, що смерть автора – велика втрата для української літератури. Книжки Всеволода Нестайка читають не тільки діти, а й дорослі. Український письменник Андрій Любка називає його «добрим янголом української літератури».

Його книжки читали люди від 4 до 104 років. Він вів таке своє скромне, але дуже насичене духовне життя. Це добрий приклад взагалі для усієї літератури

«Мені здається, що Всеволод Нестайко був добрим янголом української літератури, і дорослої і дитячої. Його книжки читали люди від 4 до 104 років. У контексті української літератури вражає його дуже скромна постава. Він займався виключно літературою, ніколи його не цікавила слава чи якісь навколо літературні речі. Він вів таке своє скромне, але дуже насичене духовне життя. Саме тому ми й маємо так багато його книжок, тому що він сконцентрувався саме на цьому. Мені здається, що це добрий приклад взагалі для усієї літератури» - розповів Радіо Свобода український письменник Андрій Любка.

Людська дитяча література в радянські часи

Всеволод Нестайко був вчителем для багатьох українських авторів, а спілкування з ним надихало й збагачувало, розповідає поетеса, літературознавець і критик Маріанна Кіановська.

Дуже багато людей втратили свого вчителя. Бо і Сашко Дзерманський, і десятки інших авторів, які пишуть для дітей, вони, власне, наснажувалися не тільки тим, що писав Нестайко, але й безпосереднім спілкуванням з ним

«Смерть людини – це завжди втрата для її близьких, але у випадку з Нестайком, дуже багато людей втратили свого вчителя. Бо я знаю, що і Сашко Дзерманський, і десятки інших авторів, які пишуть для дітей, вони, власне, наснажувалися не тільки тим, що писав Нестайко, але й безпосереднім спілкуванням з ним. Бо людина в літературі – це не тільки та людина, яка пише, а й людина, яка говорить в різних побічних ситуаціях. Книжки Нестайка, вони, безумовно, залишаються, а та місія письменника, як людини, яка має особливий вплив і особливість бути почутим – це, звичайно, колосальна втрата», – вважає Маріанна Кіановська.

Твори Нестайка були популярні ще в радянські часи, коли видавати щось якісне без певного ідеологічного нав’язування було складно. Таких творів в українській літературі небагато, зауважує письменник, автор книг для дітей і дорослих Тарас Прохасько.

Нестайко – автор, який зумів обійти радянські всілякі методи пресу на дітей і писав людські книжки

«Нестайко був одним з небагатьох українських письменників, які ще в радянські часи писали нормальну, людську дитячу літературу. Його внесок дуже великий, його можна порівняти з кількома офіційними письменниками, які писали щось нормальне для дорослих. Нестайко – автор, який зумів обійти радянські всілякі методи пресу на дітей і писав людські книжки», – каже Тарас Прохасько.

Книги Всеволода Нестайка й досі видають порівняно великими накладами, тож читачі завжди матимуть змогу насолодитись його творами.