Мюнхен – найбезпечніше місто Німеччини 

Поліція Німеччини – одна з найменш численних у Європі. Там один поліцейський – на 334 жителя, в Україні – на 125. У Мюнхені кількіть поліцейських ще менша. Але столиця Баварії стала найбезпечнішим містом Німеччини.

​Крістоф Бюхель сім років працює комісаром-криміналістом в поліції Мюнхена. Каже, основна робота – спостереження – сьогодні виконується здебільшого технікою: «Засоби спостереження відіграють одну з головних ролей в безпеці Мюнхена, хоча у власності управління поліції камер майже немає».

Відео з цих камер потрапляє в єдиний центр. Його створили у Мюнхені лише два роки тому, і роботу поліції він значно полегшив.

Майже половина полісменів працюють у цивільному одязі

Саме тому на патрульних авто ви камер не побачите. Серед спеціальних засобів тут є тільки рація, бронежилети та прилади контролю дорожнього руху. Та яка б техніка не була, живий поліцейський на вулиці незамінний навіть тут. В багатолюдних місцях завжди працює патруль, щоправда за словами Крістофа Бюхеля, не всі поліцейські помітні: «Ми часто вживаємо заходи, не звертаючи на себе увагу, тобто майже половина полісменів працюють у цивільному одязі. Але коли поліція в полі зору, людям спокійніше».

Наразі у нас є 31 тисяча біженців

Та неспокійні часи тут пам’ятають. Два роки тому правоохоронці Мюнхена були безсилі перед потоком біженців. Їх прибувало приблизно 13 тисяч щодня. Проблему вирішили завдяки соціальному фактору. За словами прес-аташе мюнхенської поліції Маркуса да Глорія Мартінса покращення умов життя і працевлаштування біженців зробить злочинність непотрібною: «Спочатку існував великий притулок, розрахований лише на 300-400 осіб. Наразі у нас є 31 тисяча біженців, розселених в окремі квартири в межах в округу Мюнхена».

Завдяки покращенню умов для біженців минулорічне зростання злочинності вдалося зупинити. Та нині найбільше злочинів скоюють мігранти не зі сходу, а з Європи.