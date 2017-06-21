«Рейд» журналістів Радіо Свобода на один із постів нової дорожньої поліції

У новій дорожній поліції обіцяють не вдаватися до методів колишнього ДАІ. Щоправда, поки що «копи» на дорозі мають ті ж повноваження, що і патрульні в місті.

12 червня на 10 основних магістралях України розпочала роботу нова дорожня поліція. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький тоді пояснив: нового підрозділу не створювали, та і повноваження поліцейських поки що не розширювали.

Щоб з’ясувати, як працює нова дорожня поліція та чи відрізняється вона від колишньої ДАІ та патрульної поліції, знімальна група Радіо Свобода провела декілька годин на стаціонарному посту біля села Кочерів Житомирської області.

Чим дорожня поліція відрізняється від ДАІ?

Колись на посту в Кочерові був пост ДАІ. Після ліквідації служби тут працювали київські патрульні, а згодом – житомирські. Поліцейські на посту дивуються, коли ми називаємо їх «дорожньою поліцією».

Як пояснює лейтенант Павло Білоус, у Житомирі керівництво патрульних вирішує, куди направити поліцейських. Така ротація між патрулюванням у місті та на дорозі може відбуватися кожні два тижні або ж раз на місяць. Сам Білоус на пост у Кочерові потрапив 1 червня, за два тижні до того, як тут «офіційно запрацювала» дорожня поліція.

Згодом приїздить прес-секретар житомирської поліції і уточнює: у Кочерові дійсно працюють нові дорожні поліцейські.

За словами Олексія Білошицького, у майбутньому на стаціонарних постах дорожньої поліції можуть бути і дорожні служби, і «надзвичайники». Це має допомогти якомога швидше усувати наслідки ДТП. Поки що дорожня поліція патрулює у приміщенні колишнього посту ДАІ з туалетом надворі і криницею, щоб мити руки або посуд.

Від ДАІ дорожній поліції дісталася і система відеоконтролю «Рубіж». «Вона перевіряє авто по базі, допомагає нам з орієнтуваннями, фіксує правопорушення на зразок нерозбірливих номерів чи відсутності ременів безпеки», – пояснює нам інспектор Олександр Бойко. Патрульна поліція не має ніякої змоги втрутитися у цю програму, переконує 23-річний «дорожній коп».

Наше запитання про «засідки в кущах», які раніше часто влаштовували представники ДАІ, поліцейських дивує. Пояснюють: «засідок» не влаштовували патрульні поліцейські, не будуть і дорожні копи. Патрульний екіпажу Сергій Мосійчук Радіо Свобода говорить: працюють відкрито, а на дорозі їх усі бачать – машину видно далеко, до того ж, «люстра блимає». Пояснює: якщо проблискові маячки і вимикають, то тільки за вказівкою керівництва, щоб спіймати зловмисників, що тікають після крадіжки, розбою чи інших кримінальних злочинів.

Чим дорожня поліція відрізняється від патрульної поліції?

Як і патрульні в місті, дорожня поліція на стаціонарному посту відповідає на виклики. Щоправда, тут більшість із них стосується саме ситуації на дорозі. Як і патрульні, вони поки що можуть карати лише за «видимі» порушення.

Здебільшого зупиняємо водіїв через непристебнутий ремінь. 51 одна гривня, а в разі несплати протягом 15 днів штраф подвоюється

Упродовж короткого часу стаціонарний пункт відвідало чимало водіїв. Вони приїжджають сплатити штрафи, які отримали раніше. Тут інспектори проводять і профілактичні бесіди, «щоб таких зустрічей більше не було». Найчастіше це стосується ременів безпеки. «Здебільшого зупиняємо водіїв через непристебнутий ремінь. 51 одна гривня, а в разі несплати протягом 15 днів штраф подвоюється», – пояснює патрульний інспектор Мосійчук.

За словами інспектора Олександра Бойка, на посту несуть варту 5 поліцейських, протягом зміни їх коло зобов'язань може змінюватися. Знімальна група Радіо Свобода чекає, поки на пост приїде екіпаж, щоб прослідувати за ним – двоє поліцейських на Toyota Prius патрулюють ділянку протяжністю 40 кілометрів.

Якщо раніше зупиняли лише, щоб покарати, то зараз на перший раз можуть обмежитися зауваженням

Минає кілька хвилин – зі службової машини лунає сирена і загоряється червоний маячок. На узбіччі зупиняється мінівен.

«За що зупинили ? Потертий задній номерний знак, погано видно. Однак обмежилися профілактичною бесідою. Якщо раніше зупиняли лише, щоб покарати, то зараз на перший раз можуть обмежитися зауваженням», – зазначив водій Павло, повертаючись за кермо.

На трасі було помітно, як водії знижували швидкість, наближаючись до поліцейських.

У нас немає приладів, які вимірюють швидкість руху, щоб розглянути сам факт перевищення. Швидкість – одна з головних причин ДТП зі значними наслідками

«Ми можемо зупинити, попередити. У нас немає приладів, які вимірюють швидкість руху, щоб розглянути сам факт перевищення. Просто проводимо профілактичну бесіду, щоб не їхали дуже швидко, тому що швидкість – одна з головних причин ДТП зі значними наслідками», – пояснює лейтенант Сергій Мосійчук.

На прес-конференції у Києві 12 червня перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив: у майбутньому дорожній поліції нададуть спеціальні прилади. Однак поки що у Нацполіції обирають модель і працюють над сертифікацією.