Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
22 Червень 2017, Київ 00:28
Новини | Міжнародні

Король Саудівської Аравії змінив спадкоємця престолу

Мухаммед бін Салман

Король Саудівської Аравії призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда бін Салмана новим спадкоємцем престолу і заступником прем’єр-міністра.

При цьому король позбавив титулу і звільнив з посади міністра внутрішніх справ попереднього коронованого принца, 57-річний Мухаммед бін Наїфа, свого племінника.

Мухаммеда бін Салман, який має тісні зв’язки зі США, є впливовою фігурою у королівстві. Він керує спецоперацією Саудівської Аравії у Ємені.

Базована у Дубаї телекомпанія «Аль-Арабія» повідомляє, що президент США Дональд Трамп привітав новопризначеного спадкоємця.

Призначення Мухаммеда бін Салмана схвалила Рада Присяги країни. За це проголосував 31 із 34 представників цього органу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG