Король Саудівської Аравії змінив спадкоємця престолу

Король Саудівської Аравії призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда бін Салмана новим спадкоємцем престолу і заступником прем’єр-міністра.

При цьому король позбавив титулу і звільнив з посади міністра внутрішніх справ попереднього коронованого принца, 57-річний Мухаммед бін Наїфа, свого племінника.

Мухаммеда бін Салман, який має тісні зв’язки зі США, є впливовою фігурою у королівстві. Він керує спецоперацією Саудівської Аравії у Ємені.

Базована у Дубаї телекомпанія «Аль-Арабія» повідомляє, що президент США Дональд Трамп привітав новопризначеного спадкоємця.

Призначення Мухаммеда бін Салмана схвалила Рада Присяги країни. За це проголосував 31 із 34 представників цього органу.