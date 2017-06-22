«Навіть тінь від сонця на лику вождя вважається незаконною»: правила виживання у Північній Кореї

Тимур Олевський

Американського студента Отто Вормбієра заарештували за те, що він нібито зірвав у готельному номері Північної Кореї агітаційний плакат з Кім Чен Іром. За цей злочин його засудили до 15 років в'язниці, з яких студент провів за гратами понад 17 місяців. З невідомих причин американець впав у кому. Через тиждень після звільнення він помер у лікарні в США, не приходячи до тями.

Російський режисер Віталій Манський близько року провів у Північній Кореї, де знімав документальний фільм «У променях сонця». Режисер впевнений, що, оголошуючи 21-річному американцю таке серйозне покарання, північнокорейська влада була абсолютно щира в оцінці тяжкості злочину. За місцевими мірками він зробив справжнє святотатство.

– Вкрасти будь-що досить складно, особливо коли йдеться про пропагандистський матеріал, про плакат з вождем. Вони мають особливі відчуття до цих зображень. Я слабо собі уявляю, як можна було його вкрасти.

Усюди такі дуже довгі гасла з нескінченними надписами, і не можна знімати пейзаж міста чи якусь сцену, якщо гасло не все входить в кадр

Як знімати кіно в Північній Кореї: там усюди такі дуже довгі гасла з нескінченними надписами, і не можна знімати пейзаж міста чи якусь сцену, якщо гасло не все входить в кадр. Фрагмент гасла не може бути в кадрі! І тому він, звичайно, зробив не дуже розумний вчинок.

– А що ще подібне може зробити людина, яка не знає північнокорейських правил життя, звичайна людина, наприклад, з Америки чи турист, що б викликало ось таку ж реакцію?

– Усе що завгодно, що пов'язане з якоюсь, на їхню думку, неповагою до їхніх вождів. Усе буде викликати найнегативнішу реакцію. Аж до арешту і так далі.

– Це спецслужби так працюють чи будь-яка людина на вулиці такі відчуває емоції?

– Я думаю, що будь-яка людина. У них не тільки образ вождя – у них є дві квітки, зображення цих квіток прирівняні до образу вождя, вважається, що вони виведені на честь цих вождів чи вожді їх вивели, я точно не пам'ятаю.

– Кімченірія – є така квітка, Кімірсенія.

Навіть (на фото і відео) не можна знімати плакати, на які падає тінь від сонця

– У мене навіть думки не було ніде там плакати ці знімати зі стіни. В їхньому табелі про ранги – це повне безумство. Але навіть (на фото і відео) не можна знімати плакати, на які падає тінь від сонця. Ось це вже вважається (тінь, яка падала на лик вождя) неприродним, незаконним.

– А в чому ж тоді задоволення для людей, які живуть у світі без таких заборон, приїжджати до Північної Кореї туристами?

Туристів вкрай мало, і ті туристи, це «так би мовити туристи» – це люди, які точково розуміють, навіщо вони туди їдуть

– Це хороше запитання. Перш за все розвіємо якийсь міф про туристичну мекку в Північній Кореї. Туристів вкрай мало, і ті туристи, це «так би мовити туристи» – це люди, які точково розуміють, навіщо вони туди їдуть. Туди дуже складно потрапити, сервісу ніякого немає, вартість величезна не тільки для тих послуг, які вони надають, але взагалі дуже велика. І навіть Росія, як один з двох основних зовнішньополітичних партнерів Північної Кореї, в рік отримує 500 віз в КНДР.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»