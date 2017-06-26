Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вважають, що відсторонений голова ДФС Роман Насіров може скористатися британським або закордонним паспортом і покинути країну, може тиснути на свідків і знищувати речові докази. Адвокати Насірова заявляють, що прокурори упереджені, а кожен етап у справі був незаконним, починаючи з оголошення підозри. Суддя Солом’янського райсуду Тарас Оксюта ухвалив рішення продовжити на два місці зобов'язання на Романа Насірова щодо носіння електронного браслету та застави у 100 мільйонів гривень.