Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Червень 2017, Київ 23:56
Відео

Суд продовжив запобіжний захід для Насірова (відео)

Суд продовжив запобіжний захід для Насірова (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:22
0:00:00 /0:01:22
ЗАВАНТАЖИТИ

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вважають, що відсторонений голова ДФС Роман Насіров може скористатися британським або закордонним паспортом і покинути країну, може тиснути на свідків і знищувати речові докази. Адвокати Насірова заявляють, що прокурори упереджені, а кожен етап у справі був незаконним, починаючи з оголошення підозри. Суддя Солом’янського райсуду Тарас Оксюта ухвалив рішення продовжити на два місці зобов'язання на Романа Насірова щодо носіння електронного браслету та застави у 100 мільйонів гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG