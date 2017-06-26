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26 июня на встрече с президентом Украины Петром Порошенко лидер Франции Эммануэль Макрон предложил свою формулу мира на Донбассе. Порошенко его поддержал. С лидерами Германии и России «формулу Макрона» они обсудят на встрече «Нормандской четверки», которая должна состоятся в ближайшие две недели. Спасет ли Франция «Нормандский формат»? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил директор Института «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

Андрей Ермолаев: В заявлении Макрона, я считаю, речь идет о возможном расширении формата и привлечении ОБСЕ, как организации-участника «нормандских переговоров». Такая себе формула «4+1». Возможно, тогда будет выход на документ, который заверят первые лица Франции, Германии, России и Украины, а также председатель ОБСЕ. В таком случае, мы будем иметь дело с документом международного значения, который по силе и обязательствам сторон будет круче, чем любые минские протоколы. По сути, это «нормандский меморандум», то есть перечень тех обязательств сторон, который будет реализован посредством последующих переговоров на уровне законодателей, исполнителей, представителей силовых структур.

– Почему именно Франция проявила такую инициативу?

Успех Макрона рассматривается многими политическими силами, как новое дыхание. Его относят к политическим интеллектуалам

– Успех Макрона рассматривается многими политическими силами, как новое дыхание. Его относят к политическим интеллектуалам. Нужно учитывать особенность старых сложившихся взаимоотношений между Францией и Россией. Я не исключаю, что именно старая Европа, в лице Франции и Германии, будет готова предъявлять не только ультимативные условия, но и выгодные предложения, в случае, если Россия пойдет на уступки в украинском вопросе.

Решение проблемы Украины в европейском масштабе – это лучше

Я считаю, что решение проблемы Украины в европейском масштабе – это лучше. Тогда можно открыть дорогу к реабилитации идеи единого экономического пространства Европы. Тот диалог, который был прерван. Одна из причин – конфликт в Украине. Но все же, я думаю, что именно с этим диалогом связано вообще будущее экономического роста в Европе.

– Вы считаете, что именно ОБСЕ сможет решить украинский вопрос?

Украинский вопрос стал той каплей, которая показала, что Европе действительно нужна перезагрузка

– За что раньше критиковали ОБСЕ? За недостаточность полномочий, за преимущественно-мониторинговые функции… И это ведь не первый конфликт, где ОБСЕ были недовольны. Просто украинский вопрос стал той каплей, которая показала, что Европе действительно нужна перезагрузка.

– Россия ведь тоже член ОБСЕ. Она даже давала согласие на вооруженную миссию. Ничего не изменилось. Думаете, в этот раз смогут договориться?

– Ведь очевидно, что разумного решения проблемы в Донбассе сейчас нет ни у России, ни в Украины. Речь идет об огромном регионе со своей спецификой, особенностями, который находится в состоянии войны уже третий год. Выход из этой ситуации – результат коллективных действий. В большинстве стран, которые прямо или косвенно связаны с этой ситуацией – Россия, Германия Франция – либо прошли выборы, либо идет подготовка к грядущим избирательным компаниям. И там один из главных вопросов – это украинский конфликт.

Для Владимира Путина заявление на новый срок или предложение преемника прямо зависит от того, как он ответит на вопрос о будущем Крыма, Донбасса и украинско-российских отношений.

Я думаю, что Москва готова к разумным компромиссам. Если частью этих компромиссов будут переговоры с лидерами Евросоюза, то это выход для всех.

Нужно не забывать, что украинский конфликт имеет последствия, которые выходят далеко за рамки переговоров. Это угроза реально гуманитарной катастрофы, связанной с положением людей, которые живут сейчас в зоне конфликта. А это около 4 миллиона людей. Это реальная экологическая катастрофа, которая, по своим последствиям, может быть сильнее, чем Чернобыльская.

– На какие компромиссы может согласиться Украина?

– Сейчас в украинской политике все больше склоняются к тому, что надо конфликт заморозить. Кроме того, у нас сейчас постоянно переходят к крайностям. Говорят, о федерализации для определенных регионов. Но в этом нет необходимости. На международном уровне есть тот же опыт автономии. Она ведь тоже бывает разная: культурная, территориальная, с элементами экономики…

Все неграждане Украины должны покинуть зону военного конфликта. Нужно создать нейтральную полосу и решить вопрос с границей

Думаю, пакет мер, который связан с выходом из конфликта нужно дополнить. Если будет не только учтена необходимость вывода вооружения, но и выполнено условие деинтернационализации. Все неграждане Украины должны покинуть зону военного конфликта по обе стороны. Речь идет о добровольцах, наемниках и т.п. Нужно создать нейтральную полосу и решить вопрос с границей.

Компромиссы надо искать не только на международных форматах, а и национальных. Это разные форматы коммуникации – элита, общественные организации и т.п. – которые обсуждают судьбу своей страны. Я считаю, что ни одну нацию война не объединила. Это большой политический миф.

Эфир полностью:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)