Макрон розглядає конфлікт на Донбасі як перепону до нормальних відносин з Росією – Коваль

Гості передачі «Ваша Свобода»: Євгенія Руденко, кореспондентка Радіо Свобода у Франції; Надія Коваль, експерт «Українського інституту майбутнього»; Галя Аккерман, французька журналістка, письменниця, історик.

На пожвавлення «нормандського формату» очікує президент України Петро Порошенко. 26 червня у Парижі він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Той заявив про відданість Мінським угодам і анонсував на кінець червня-початок липня зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Емманюель Макрон також наголосив: немає сумнівів у тому, що Росія винна у подіях в українському Криму і на Донбасі. Минулого місяця президент Франції зустрічався з главою Кремля Володимиром Путіним.

Олена Ремовська: Євгеніє, «формула Макрона» – що такого французький президент запропонував українському?

Макрон вже обговорював питання з Путіним, щоб надати місії ОБСЄ зброю, щоб вона була присутня 24 години на добу щодня

​Євгенія Руденко: Петро Порошенко заявив, що є «формула Макрона». Макрон сказав про те, що не хоче багатогодинних переговорів, тому що переговори тривають вже багато років, а результату немає. Макрон зараз орієнтований виключно на результат. Саме тому він сказав: зараз будуть готувати спеціальні документи до зустрічі, що відбудеться наприкінці червня (дата поки що точно невідома), щоб домовитися про дуже конкретні результати. Порошенко сказав, що нібито вже домовлено, Макрон вже обговорював це питання з Путіним, щоб надати місії ОБСЄ зброю, щоб вона була присутня 24 години на добу щодня.

– Президент України планує поїздку до пам’ятника Анні Ярославні. Це така відповідь Путіну, який під час візиту у Францію минулого місяця назвав доньку Ярослава Мудрого «русской»?

Макрон почав прес-конференцію з того, що між Україною і Францією є багата історія впродовж майже тисячоліття. Сказав про Анну Київську

​Євгенія Руденко: Після зустрічі з Емманюелем Макроном, у Сенаті, з прем’єр-міністром, президент України відправляється у містечко Санліс, неподалік від Парижа, де похована Анна Ярославна. І Макрон навіть почав прес-конференцію з того, що між Україною і Францією є багата історія впродовж майже тисячоліття. Зокрема сказав про Анну Київську, завдяки якій ми маємо таку довгу спільну історію.

– Пані Коваль, як Ви для себе оцінюєте поїздку Петра Порошенка у Париж?

Надія Коваль: Ця поїздка визначається бажанням перезапустити, пришвидшити, зробити ефективним «мінський процес» і «нормандський формат». Це є одна із головних зовнішньополітичних речей для Емманюеля Макрона зараз, саме врегулювання ситуації в Україні.

– Емманюель Макрон – союзник, партнер України чи скептик щодо України?

Надія Коваль: Президент Франції перш за все є президентом Франції. І він хоче захищати інтереси своєї держави. В політиці щодо України, Росії, «нормандського формату», «мінського процесу» він виходить з кількох основоположних ідей. Перша ідея – необхідність дотримуватися міжнародного права і необхідність вирішити цей конфлікт. Коли ми чуємо Макрона, то ніколи не почуємо такого, що можна було чути від інших кандидатів у президенти Франції, що Україна якимось чином сама винна в анексії Криму чи ця анексія може бути виправдана.

Макрон розглядає українсько-російський конфлікт, конфлікт на Донбасі як перепону, щоб налагодити знову відносини з Росією

З іншого боку, президент Макрон у довгостроковій перспективі налаштований на нормалізацію стосунків з Росією. Він розглядає українсько-російський конфлікт, конфлікт на Донбасі як перепону, щоб налагодити знову відносини з Росією. Знакове його інтерв’ю восьми європейським виданням кілька днів назад, в якому він чітко сказав: у першу чергу хоче співпраці з Росією у вирішенні сирійського питання. Боротьба з тероризмом і вирішення сирійської кризи – для нього одне з пріоритетів. 20 червня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан їздив до Москви, зустрічався з Лавровим. Вони вже встановили певні контакти, певні формати взаємодії, домовилися створити форум для громадянських суспільств. І навіть з задоволенням констатували, що економічні стосунки між обома державами не дуже сильно й занепали. Попри санкції.

Варто очікувати того, що будуть рішучіше розвиватися події в рамках «нормандського формату». Макрон націлений на результат

Про новий формат ніхто не говорить. Всі підкреслюють, що єдиний реальний, живучий формат – Мінські домовленості і «нормандський формат». Варто очікувати того, що будуть рішучіше розвиватися події в рамках «нормандського формату». Макрон націлений на результат. Показує, що хотів би, щоб зустріч «нормандської четвірки», запланована на початок липня, завершилася результатом у вигляді документів.

Навіть в українському контексті можемо побачити певні ознаки того, що відбувається певне пожвавлення у «мінському процесі». Наприклад, внесений законопроект, якого толком ще ніхто не читав, щоб відмінити визначення «АТО», іншим чином це визначити. І сьогодні Володимир Гройсман, наприклад, дуже негативно висловився про людей, які організували блокаду Донбасу. Тобто можна уявити, що ця блокада буде, можливо, якось пом’якшена з боку України. Певні підготовчі процеси йдуть.

– Переклад. Пані Аккерман, за попереднього президента Франції складалося враження, що в «нормандському форматі» Німеччина відіграє більш активну роль, ніж Франція. Чи варто очікувати, що Емманюель Макрон буде більш активним учасником «нормандського формату»?

Є відчуття, що Макрон хоче реально розібратися в ситуації і ухвалити конкретні рішення

​Галя Аккерман (переклад): Є відчуття, що Макрон хоче реально розібратися в ситуації і ухвалити конкретні рішення. Він ще під час зустрічі з Путіним говорив, що треба вивчити звіт ОБСЄ, посилатися конкретно на знання про те, що коїться на Донбасі, а потім ухвалювати конкретні рішення. Відчуття, що у Макрона після вивчення ситуації, напевне, виникнуть конкретні ініціативи, тому що він є людиною конкретних рішень, але він не гратиме роль одинокого вершника – порадиться щодо всіх питань з Ангелою Меркель. Коли ж відбудеться нова зустріч у «нормандському форматі», то вони виступатимуть єдиним фронтом. Франції належатиме політична ініціатива, але діятиме франко-німецька пара в одній упряжці.

– У Франції проросійське лобі досить сильне. Але після президентських і парламентських виборів, і в Емманюеля Макрона більшість у парламенті, наскільки сильним це лобі лишається?

Макрон навряд чи дослухатиметься до того, що говорить Russia Today чи Sputnik. Але прислухатися до того, що говорить президент Академії наук, може

​Галя Аккерман: Після зустрічі з Порошенком у Макрона зустріч із постійним секретарем, фактично незмінним президентом Академії наук Франції (Елен Каррер д’Анкосс), яка стоїть на крайніх проросійських позиціях. Причому вона була завжди: була і прорадянська, була і за Брежнєва, і за Горбачова, за Єльцина, за Путіна. Це невипадково. Макрон навряд чи дослухатиметься до того, що говорить Russia Today чи Sputnik – він чітко означив своє ставлення до цих ЗМІ. Але прислухатися до того, що говорить президент Академії наук, наприклад, цілком може. Однак Макрон – надзвичайно розумна і освічена людина. Сподіваюся, що навіть, коли йому говоритимуть такі авторитетні люди, все-таки зможе розібратися.

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