Порошенко: на Донбасі перебувають 128 заручників

Президент України Петро Порошенко заявляє, що нині на непідконтрольній Україні території Донбасу перебувають 128 заручників, понад 40 – на території Росії.

«128 українських заручників перебувають на окупованій території, понад 40 – у російських в’язницях. Ми будемо чекати, що в результаті пожвавлення консультацій у «нормандському форматі» ми доб’ємося суттєвого прогресу в цій дуже чутливій сфері», – сказав Порошенко після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Водночас Макрон заявив, що зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії (так званого «нормандського формату») щодо мирного вирішення конфлікту на сході України може відбутися наприкінці червня – на початку липня.

22 червня представник України у гуманітарній підгрупі Контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про зростання кількості українських заручників – до 132 людей.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

За даними правозахисників, станом березень на території Росії утримувалися щонайменше 44 українських заручників.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.