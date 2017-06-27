Президент Трамп офіційно визнав, що Росія втручалася у вибори в США

Президент зробив таку заяву вже традиційно у Twitter.

При цьому він додав, що головна новина не у тому, що Росія втручалася, а у тому що тодішній президент Барак Обама знав про це, але протягом чотирьох місяців нічого не зробив, аби це зупинити.

Дональд Трамп також зазначив, що ніхто так і не знайшов доказів змови між людьми його команди та росіянами чи фактів перешкоджання правосуддю з його боку. «Переді мною мають вибачитися», – підсумував президент.

Досі Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Москва втручалася в американські вибори і говорив, що за хакерськими атаками може стояти хто завгодно: Росія, Китай, чи одинокий товстун у себе на дивані.