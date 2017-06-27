Американські науковці знайшли революційний метод очищення водних ресурсів від нафти

Вони знайшли спосіб легко висмоктувати нафтопродукти не лише з поверхні океанів, а й під водою. Найцікавіше, що зібрану таким методом нафту, можна використовувати для переробки.

Виглядає винахід як маленькі губки. «Виглядає все дуже просто під час демонстрації, чи не так? Я маю на увазі, опускаєш їх і вони працюють, але за цим багато роботи», – каже науковець Сес Дарлінґ.

Ці маленькі губки мало чим схожі на передову технологію, оскільки людське око не здатне побачити новацію. Винахід у тому, чим насичені ці губки, пояснює науковець.

«У результаті обробки ми створюємо Оліо губки. Коли опускаєш їх у рідину, у них проявляється ненаситний апетит на нафту. Вони швидко вбирають її в себе», – каже Сес Дарлінґ.

Учений каже, обробка, що викликає у губки цей «апетит», є справжнім технологічним проривом. Процес обробки, яку розробив Сес з колегами, вони назвали «Послідовний синтез інфільтрації».

Працює ця технологія на нано-рівні. У даному випадку, атоми оксидованого металу зі «складними наноструктурами» проникають у волокна губки, наділяючи її здатністю ефективно сполучатися з нафтою у воді, розділяючи ці рідини.

Учені переконані, що цей винахід може кардинально змінити процес очищення води від нафти, зокрема, під поверхнею.

Я не знаю жодних технологій, які здатні зібрати нафту як Оліо губка

«Як тільки нафта опускається нижче поверхі води, утворюються хмари крапель під поверхнею. Я не знаю жодних технологій, які здатні зібрати нафту як Оліо губка», – каже науковець Сес Дарлінґ.

Ці губки не лише очищають воду від нафти, вони зберігають цю сировину. Зібрана внаслідок розливу нафта для вжитку більше не придатна. Однак зібрану Оліо губкою нафту можна використовувати знову. Цікаво, що й сама губка може бути повторно використана і навіть утилізована після вжитку – ці якості зацікавили інвесторів.

«Різні компанії зацікавилися (цим винаходом). До нас надійшло більше сотні запитів за останні кілька днів… від компаній, які хочуть бути партнерами у різних ділянках процесу… від виробництва до розповсюдження», – каже керівник групи бізнес-розвитку Гемант Бгімнатвала.

Ця технологія – лише верхівка айсберга

У той час, як очищення водних ресурсів від нафтових забруднень є найбільш чітким застосування губки, науковці сподіваються, що ця технологія може відкрити двері для інших винаходів.

«Ця технологія – лише верхівка айсберга», – каже Гемант Бгімнатвала.

Ця технологія безпечна для довкілля на відміну від існуючих методів очищення води від нафти.