На Луганщині російський контрактник потрапив у полон – ЗМІ

Російський військовослужбовець Віктор Агеєв, який служив контрактником, потрапив у полон до українських військових у Луганській області. Про це повідомляє російська служба британської медіакомпанії «Бі-бі-сі», посилаючись на джерела в 93-й бригаді Збройних сил України і в Міністерстві оборони України.

За інформацією компанії, Агеєв потрапив у полон 24 червня в районі села Жолобок Слов'яносербського району в результаті збройної сутички бійців 93-ї окремої механізованої бригади та розвідгрупи «4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу» угруповання «ЛНР».

Мати Агеєва розповіла «Бі-бі-сі», що в березні 2017 року її син підписав контракт і нібито поїхав служити в місто Батайськ Ростовської області, яка межує з Україною. Джерела медіакомпанії повідомили, що Агеєв після затримання був переданий Службі безпеки України. Фотографії документів контрактника були опубліковані українськими журналістами.

26 червня президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів про затримання російських військовослужбовців на українській території.

Прес-центр штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу ще 25 червня повідомляв, що попереднього дня, 24 червня, українські бійці знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника, у складі якої було двоє громадян Росії. За тим повідомленням, один із росіян був ліквідований, інший, із Алтайського краю, був затриманий. Але тоді імені затриманого росіянина не називали, також тоді не наводили доказів, що він є чинним військовослужбовцем Збройних сил Росії на контракті. Ім’я загиблого росіянина, капітана Олександра Щербака, назвали в 93-й ОМБр.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що на Донбасі немає російських військових, хоча Москва визнає, що там можуть бути хіба що російські «добровольці». Українська влада вже не раз наводила факти безпосередньої участі в подіях на Донбасі кадрових військових із Росії.