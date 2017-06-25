Українські військові на Донбасі заявляють про знешкодження диверсійної групи, в складі якої було двоє громадян Росії 

Військовослужбовці Збройних сил України у зоні бойових дій на Донбасі 24 червня знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника, у складі якої було двоє громадян Росії. Про це повідомляє у Facebook штаб української воєнної операції.

«Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО – ліквідовано. Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова. Серед полонених було виявлено ще одного представника РФ з Алтайського краю», – ідеться в повідомленні.

Українські військові заявляють, що під час затримання ДРГ вилучили два кулемети Калашникова, дві снайперські гвинтівки Драгунова, два автомата Калашникова-74 та одну реактивну протитанкову гранату.

У штабі не вказують, де саме відбулися ці події, у соцмережах стверджують, що знешкодження ДРГ сталося на Луганському напрямку, в районі села Жолобок.

Росія, яка підтримує бойовиків на Донбасі, неодноразово заперечувала наявність у складі сепаратистів солдатів або офіцерів регулярної російської армії, визнаючи лише, що в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» є російські «добровольці».