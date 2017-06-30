Держаукціони небаченої щедрості. Хто стоїть за зламом «СЕТАМ» («Схеми» | Випуск №136)

Журналіст Олександр Чорновалов з’ясував, що кум директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який передає на продаж в систему «СЕТАМ» конфісковане майно, може бути причетним до систематичного втручання в роботу системи онлайн-аукціонів. Максим Савчук розповідає про те, якою була реакція влади на розслідування про незаконну забудову на території Києво-Печерського заповідника. А про концепцію створення Міжнародного антикорупційного суду і те, як ця ініціатива може допомогти Україні, – в інтерв’ю з федеральним суддею США Марком Вулфом. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».