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30 Червень 2017, Київ 17:19
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Держаукціони небаченої щедрості. Хто стоїть за зламом «СЕТАМ» («Схеми» | Випуск №136)

Держаукціони небаченої щедрості. Хто стоїть за зламом «СЕТАМ» («Схеми» | Випуск №136)
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Журналіст Олександр Чорновалов з’ясував, що кум директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який передає на продаж в систему «СЕТАМ» конфісковане майно, може бути причетним до систематичного втручання в роботу системи онлайн-аукціонів. Максим Савчук розповідає про те, якою була реакція влади на розслідування про незаконну забудову на території Києво-Печерського заповідника. А про концепцію створення Міжнародного антикорупційного суду і те, як ця ініціатива може допомогти Україні, – в інтерв’ю з федеральним суддею США Марком Вулфом. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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