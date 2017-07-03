Найкращі новини – про запобігання диверсіям Кремля (огляд преси)

Російські спецслужби почуваються на українській території більш ніж упевнено, стверджує «Український тиждень». Видання зазначає, що Україна має справу з дуже вигадливим ворогом. Якщо він на якомусь етапі обрав тактику «великого стояння» на Донбасі, це аж ніяк не означає, що він утратив до України інтерес і не шукатиме «дірок» у її обороні деінде: у кібер­просторі, серед політичних сил, антитерористичній діяльності в тилу. Найгірше, як переконує тижневик, що можна робити в цьому випадку, – діяти ситуативно. Це лише розпалюватиме апетит у кремлівських стратегів. Тому найкращими новинами на сьогодні можуть бути ті, в яких розповідається, як українські спецслужби запобігли тим чи іншим диверсіям ворога. Тільки по-справжньому, без постановок та імітацій, наголошує тижневик у статті «Терор. Штормове попередження».

В цьому ж числі «Український тиждень» аналізує – чи є сенс змінювати Конституцію і які наслідки матиме це за нинішніх обставин. Видання переконує, що змінивши нині Основний закон, українці в кращому разі нічого не змінять. Це буде процес, який з’їсть занадто багато енергії, але не дасть плодів. Треба гасити цей «розводняк», зазначає видання. І натомість обговорювати змістові речі. Ще є якийсь час, аби це зробити. Але за умови, що українці не піддаватимуться на провокації і не стануть заручниками ситуації, коли порядок денний диктуватимуть інші. Власне, вже диктують, зазначає видання, – нав’язують теми, змушують брати участь у масовці й переконують, що існує якийсь священний Грааль, який лише треба здобути і все буде добре. Цього не буде, стверджує видання у статті «Конституція. Священний Грааль».

А в матеріалі «Торгівля з Росією: нафта в обмін на продовольство», «Український тиждень» розповідає, чому хаотичний підхід до торгівлі з Росією шкодить Україні та яка модель могла б застосовуватися в разі продовження економічної співпраці.

Тижневик «Фокус» пише, що на тлі відносної стабілізації на фронті у війні з Україною Росія застосовує більш витончені інструменти гібридної агресії. Захиститися від них Україні поки не дуже вдається. Про те, чому, і як виправити на ситуацію, видання аналізує в матеріалі «Чорний вівторок».

Три роки тому Збройні сили України і Нацгвардія вибили з Маріуполя бойовиків угрупування «ДНР». Кореспондент тижневика «Фокус» відправився туди, щоб дізнатися, як тепер живе прифронтове місто. Його спостереження і висновки видання публікує в матеріалі «Фронт змін».

Тижневик «Дзеркало тижня» пише про непомітне зникнення з порядку денного Державного бюро розслідувань (ДБР). Активно сприяє цьому ледь не кожен, хто причетний до його створення. Більшість членів конкурсної комісії з обрання керівництва бюро фактично призупинила свою роботу. А на члена комісії Євгена Дейдея генпрокурор вніс подання про зняття з народного обранця депутатської недоторканності. Прем'єр-міністр усе ніяк не підпише порядок проведення перевірки на «поліграфі» майбутнього керівництва і працівників ДБР. Видання зазначає, що більшість критиків бюро не вбачають у цьому якоїсь проблеми, адже, на їхню думку, потреби у створенні ще одного слідчого органу взагалі немає. Проте дивитися на бюро з такої позиції геть неправильно, переконує дописувач тижневика. Слід брати ширший контекст. І, на відміну від критиків Державного бюро розслідувань, вищезгадані політичні гравці чудово його розуміють, переконує дописувач «Дзеркала тижня». Докладніше про необхідність Бюро йдеться статті – «ДБР: загальмований двигун перетворень».

Тижневик «Фокус» з'ясував, кому з українських бізнесменів варто готуватися до обшуків і як себе вести з непроханими гостями. Зокрема, експерти видання радять при обшуках застосовувати до силовиків пасивний, але дієвий спротив. Заголовок матеріалу – «Ми до вас йдемо».

В цьому ж числі «Фокус» пропонує Топ-50 вишів України за оцінками роботодавців. Видання інформує, навчання в яких вишах країни може гарантувати працевлаштування вчорашнім студентам.