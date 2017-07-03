Колишні власники «Приватбанку» не виконали зобов’язання – НБУ

Національний банк України заявляє, що строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників «Приватбанку» сплив 1 липня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора 3 липня.

«Зараз можна стверджувати, що колишні власники банку не виконали взяті на себе зобов’язання», – повідомляє НБУ.

«Таким чином, зараз держава та «Приватбанк» перейшли до юридичної процедури стягнення та реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої наразі не можуть бути розголошені», – йдеться у повідомленні.

«Раніше у відповідь на відсутність дій з реструктуризації з боку колишніх власників, «Приватбанк» залучив консорціум компаній Rothschild, EY та FinPoint для пришвидшення процесу переговорів про реструктуризацію кредитів, що були надані колишнім власникам банку чи особам, які прямо чи опосередковано пов'язані із колишніми власниками банку... Згідно з інформацією, якою на даний час володіє міністерство фінансів, значного прогресу в реструктуризації досягнуто не було. Натомість ми спостерегаємо скоординовану юридичну та медійну кампанії проти інтересів держави», – ідеться в заяві міністерства фінансів України.

21 грудня минулого року «Приватбанк» перейшов у державну власність.

Упродовж червня бізнесмен Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».