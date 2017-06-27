«Приватбанк» знову лихоманить. Чи є загроза банківській системі?

Голова правління «Приватбанку» Олександр Шлапак подав у відставку. Від колишнього власника Ігоря Коломойського вимагають внести застави за кредитами банку до 1 липня. А сам Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання «Приватбанку» неплатоспроможним та щодо його націоналізації. Платіжні системи «Приватбанку» використовує кожен другий громадянин України, а кожен третій є його вкладником. Після націоналізації минуло півроку, скептики, які пророкували проблеми банківській системі України, знову б’ють на сполох. Чи несе ситуація навколо «Приватбанку» загрозу всій банківській системі України?

Олександр Шлапак «виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку і найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на своїй посаді», – так прокоментувала прес-служба «Приватбанку» відставку голови правління фінансової установи Олександра Шлапака.

Виконувач обов’язків голови Національного банку України Яків Смолій зауважив, що головне завдання для наступника Шлапака – «розбудова стратегії розвитку державного банку, підготовка до входження в його капітал міжнародних стратегічних інвесторів та продовження очищення банку від токсичних активів».

​«Діамантовий» банк

Економіст Борис Кушнірук каже: після значної докапіталізації (23 червня Кабмін схвалив рішення про докапіталізацію «Приватбанку» на додаткових 38,5 мільярдів гривень) «Приватбанк» для українців став «діамантовим», однак якби цього не зробили – постраждали би близько 20 мільйонів клієнтів банків. Так, останній аудит виявив більшу частку проблемних кредитів у портфелі банку, ніж вважалося раніше. Окрім того, економіст має власну версію того, чому саме нинішній керівник «Приватбанку» вирішив піти з посади.

Сума поганих кредитів «Приватбанку» є ще більшою, ніж раніше оцінювали. «Приватбанк» стає просто «діамантовим» для українців, бо величезні гроші доводиться вливати в нього

«Сума поганих кредитів «Приватбанку» є ще більшою, ніж раніше оцінювали, і тому, щоб вивести позитивний показник капіталу, необхідно збільшити статутний фонд. «Приватбанк» стає просто «діамантовим» для українців, бо величезні гроші доводиться вливати в нього, щоб він просто міг працювати просто вийти в нуль. Це свідчить про те, що держава буде змушена утримувати цей банк, незважаючи на фантастичні збитки. Нинішня команда зайшла до банку в пожежному порядку, і той самий голова правління Олександр Шлапак був фактично призначений «пожежником», при цьому йому дали людей, які не є його командою. Я не виключаю, що він опинився в ситуації, в якій йому стало аж надто некомфортно. З одного боку, він має стосунки з колишніми акціонерами банку, адже він вже працював там заступником голови правління. З одного боку, це добре, що він не був чужою людиною, коли заходив до банку. З іншого – він опинився у досить контраверсійній ситуації, коли треба вдаватися до непростих і непопулярних рішень, зокрема і щодо майна його колишніх акціонерів. Думаю, що йому значно комфортніше цього не робити», – пояснює економіст.

«Приватбанк» ніби курка, яка несе «золоті» яйця»

Держава не мала достатньо законодавчої бази, щоб приватизувати «Приватбанк». Натомість зараз виникла ситуація, коли нестабільність банку загрожує всій банківській системі України. Про це в ефірі Радіо Свобода наголосив народний депутат (позафракційний) Віталій Купрій. Він додав: акціонери не дали б збанкрутувати банку, який був «ніби курка, яка несе «золоті» яйця».

«Є певні загрози, оскільки зараз поточне керівництво «Приватбанку» не виконало власні функції і тепер змушене докапіталізувати, вливати якісь мільярди», – зазначив Купрій.

Держава змушена була рятувати системний банк України, бо це її обов’язок, наголосив, у свою чергу, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Павло Різаненко. І якщо до 1 липня колишній акціонер Ігор Коломойський не внесе застави за кредитами «Приватбанку», проти нього будуть відкриті кримінальні справи в Україні та поза її межами, сказав депутат.

Колишні акціонери вивели коштів з банку на суму приблизно в 150 мільярдів гривень. Держава повинна рано чи пізно стягнути ці гроші з акціонера – пана Коломойського

«З найбільшого банку України колишні акціонери вивели коштів з банку на суму приблизно в 150 мільярдів гривень. Держава втрутилася і не допустила, щоб ці гроші були вкрадені у вкладників, і взяла на себе зобов’язання виплатити ці гроші. Чому це було зроблено? Тому що банк системний, це її обов’язок. Тому держава повинна рано чи пізно стягнути ці гроші з акціонера – пана Коломойського», – зазначив Різаненко.

Олександр Шлапак був надто лояльний із колишніми акціонерами «Приватбанку», які винні державі мільярди гривень, відтак, не впоравшись із завданням, він вирішив звільнитися, припускає народний депутат.

Непублічно пана Шлапака обвинувачували в тому, що він дуже лояльний до колишніх акціонерів

«Непублічно пана Шлапака обвинувачували в тому, що він дуже лояльний до колишніх акціонерів і ніяких дій «агресивних» або радикальних в цьому напрямку не спостерігалося. Хоч цього очікує і держава як головний акціонер, якого він по суті представляє у цьому банку, і міжнародні партнери, перед якими в України є певні зобов’язання, зокрема перед МВФ щодо повернення 150 мільярдів – грошей вкладників, які були виведені», – зазначив Різаненко.

«Приватбанк» націоналізували за його боргами, а доходи – «забули»

Держава отримала банк із надвеликою кількістю «старих» проблем. І тепер не знає, що з цим робити, наголосив економіст Олександр Охріменко.

Розмови про докапіталізацію – це не рішення проблеми

«Зараз дійсно це проблема з проблем, як її вирішувати? Тим більше що ці розмови про докапіталізацію – це не рішення проблеми, тому що ви самі розумієте, що можна увесь державний бюджет в «Приватбанк», але від цього ж легше не стане», – сказав Охріменко

А колишній міністр економіки України Сергій Терьохін вважає докапіталізацію «Приватбанку» необхідним кроком, який зміцнює цю фінансову установу. Однак екс-посадовець обурюється тим, що держава, вносячи кілька мільярдів доларів до статутного фонду банку, не висуває жорстких вимог до його колишніх власників. Зі свого боку, беручи черговий транш МВФ, набагато менший за суму рефінансування «Приватбанку», Україна виконує цілу низку вимог, порівнює Сергій Терьохін.

Чим більше вливають грошей у баланс «Приватбанку», тим менше є ризику, що вкладники не отримають своїх коштів

«Чим більше вливають грошей у баланс «Приватбанку», тим менше є ризику, що вкладники не отримають своїх коштів. Але тепер з’ясувалося: нині цей банк отримує приблизно втричі менше доходів, ніж має видатків. Сьогодні «Приватбанк» націоналізували за його видатками і боргами, а доходи – «забули» націоналізувати», – обурюється економіст.

У Наглядовій раді банку повідомляють, що Шлапак продовжує керувати банком, попри те, що подав у відставку, відповідна його заява вже подана Наглядовій раді банку і може бути розглянута наприкінці липня.

У грудні минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку», екс-міністра фінансів Олександра Шлапака призначили головою правління фінансової установи.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі