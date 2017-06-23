«Приватбанк» ще раз докапіталізовують – через не надто оптимістичні висновки аудиторів

Київ – 38,5 мільярдів гривень виділяє уряд для докапіталізації «Приватбанку» – через не надто оптимістичні результати аудиту. Для цього, як мовиться у сьогоднішньому рішенні Кабінету міністрів, держава випустить облігації внутрішньої державної позики. Додаткова капіталізація – вимушений крок, наголосив у розмові з журналістами міністр фінансів Олександр Данилюк. Адже наразі невідомо, чи сумлінно сплачуватимуть свої борги перед «Приватбанком» його колишні власники, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський. Експерти ж попереджають про негативний вплив таких додаткових державних витрат на український бюджет та опосередковано – на статки простих українців. Тим часом Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про націоналізацію банку, який йому належав.

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Кабінет міністрів схвалив рішення про докапіталізацію «Приватбанку» ще на 38,5 мільярда гривень, повідомив після засідання уряду міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Підставою для цього стали висновки українських експертів, а також аудитора компанії Ernst & Young. Аудит виявив, що портфель корпоративних кредитів «Приватбанку» – в набагато гіршому стані, ніж вважали в момент його націоналізації, пояснив Олександр Данилюк.

За даними аудитора, якість кредитного портфелю виявилася набагато гіршою, ніж вважали на момент переходу банку до державної власності

«Рішення про докапіталізацію ухвалили, виходячи з рекомендацій Нацбанку та експертно-аналітичної ради щодо участі держави у статутному капіталі банків. Докапіталізація відбудеться шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики за два етапи, причому на першому етапі випустять ОВДП на суму 22,5 мільярди гривень. Це досить велика сума, яку держава внесе у капітал банків для покриття збитків. Однак, за даними аудитора, якість кредитного портфелю виявилася набагато гіршою, ніж вважали на момент переходу банку до державної власності», – роз’яснює міністр.

Уряд останній раз докапіталізовував «Приватбанк» у лютому – на 9,8 мільярда гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.

У грудні 2016 році, одразу після націоналізації, банкові надали рефінансування на суму 107 мільярдів гривень.

Основні аргументи уряду та НБУ на користь націоналізації та подальшої підтримки «Приватбанку» – те, що банк є найбільшим в Україні та системоутворюючим, і його проблеми можуть завдати значної шкоди фінансовому сектору України в цілому. Водночас «Приватбанк» має понад 20 мільйонів клієнтів, зокрема вкладників, які можуть постраждати у разі банкрутства цього великого банку.

Рішення про націоналізацію і фінансову підтримку «Приватбанку» схвально оцінили і уряди країн-членів Євросоюзу, і Міжнародний валютний фонд, який невдовзі після націоналізації «Приватбанку» надав Україні черговий транш фінансової допомоги.

Експерти: якщо екс-власники «Приватбанку» не заплатять – за них платитимуть прості українці

97% від корпоративних кредитів, які надавав «Приватбанк», отримали особи та компанії, пов’язані зі власниками цього банку; проте тодішні його власники погодилися їх реструктурувати і сумлінно сплачувати, запевняла, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заступник голови правління Національного банку України Катерина Рожкова – невдовзі після націоналізації цього банку. За її словами, на реструктуризацію своїх кредитів пов’язані особи мають час до першого липня.

Однак днями Рожкова заявила, що колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський оскаржує у суді рішення про визнання його неплатоспроможним та про подальшу націоналізацію.

Як можна сподіватися на успіх у реструктуризації, якщо екс-власник банку, незважаючи на те, що є листи з його зобов'язаннями, подає позов про визнання протиправним рішення НБУ про визнання «Приватбанку» неплатоспроможним

«Позов – про оскарження визнання неплатоспроможним «Приватбанку» і націоналізації. У позовній заяві пан Коломойський писав про рейдерство з боку держави, – уточнює Рожкова. – Як можна сподіватися на успіх у реструктуризації, якщо екс-власник банку, незважаючи на те, що є листи з його зобов'язаннями, йде в суд, подає позов про визнання протиправним рішення НБУ про визнання «Приватбанку» неплатоспроможним, відповідно і рішення про націоналізацію, а також всіх порук?».

Заступниця голови НБУ нагадала, що, відповідно до українського законодавства, попередній власник акцій банку не має права вимагати від держави відшкодування збитків, яких він зазнав через придбання цих акцій державою.

Першого липня спливає час, упродовж якого колишні власники «Приватбанку» мали реструктурувати свої борги перед ним та почати сплачувати відсотки за ними, уточнює Олександр Данилюк. Але, за його словами, натомість спостерігається скоординована «юридична та медійна кампанія» щодо нібито незаконності визнання банку неплатоспроможним та його подальшої націоналізації. Відтак у міністра є сумніви щодо того, що екс-власники банку, які водночас є його головними позичальниками, почнуть сумлінно повертати гроші тепер вже державному «Приватбанкові».

У червні Ігор Коломойський звернувся до Печерського районного суду столиці з проханням розірвати договір поруки з Нацбанком по боргах «Приватбанку».

Раніше у своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми» повідомили, що перед націоналізацією з «Приватбанку» вивели 110 мільярдів гривень на фіктивні фірми.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак наголошує: якщо колишні власники банку не повернуть свої борги, за них заплатить державний бюджет, а відтак опосередковано – кожен українець.

Нинішня докапіталізація «Приватбанку» є частиною його загальної докапіталізації, в рамках якої 117 мільярдів гривень мали надійти від його колишніх власників. Поки докапіталізація виконується за рахунок всіх платників податків

«Нинішня докапіталізація «Приватбанку» є частиною його загальної докапіталізації, в рамках якої 117 мільярдів гривень мали надійти від його колишніх власників. Поки цього не відбувається, докапіталізація виконується коштом державного бюджету, тобто за рахунок всіх платників податків. Якщо колишні власники не повертатимуть кредитів, то зрештою доведеться шукати додаткові джерела наповнення бюджету, зокрема за рахунок збільшення внутрішнього і зовнішнього державного боргу, і в підсумку переглядати бюджет», – наголошує економіст.

Тим часом у Міністерстві фінансів заспокоюють: допомога в розмірі 38,5 мільярдів гривень у вигляді облігацій не буде монетизуватися (переводитися у гривню), відтак це не повинно призвести до додаткового тиску на курс валют та на інфляцію. Однак раніше в рамках оздоровлення «Приватбанку» НБУ вже монетизував частину від наданої йому допомоги – а саме близько 27 мільярдів гривень.

Більшість українських експертів, опитаних Радіо Свобода, визнають: націоналізація і подальші етапи докапіталізації «Приватбанку» – це необхідні кроки, оскільки ідеться про великий системоутворюючий банк, і тому йому не можуть дозволити просто збанкрутувати. Водночас частина експертів говорить про вимивання великих сум з бюджету та про ризик падіння національної валюти.