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Радіо Крим.Реалії | У Криму зростають комунальні тарифи і ціни на бензин
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04 Липень 2017, Київ 13:12
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 4 липня (карта)
04 Липень 2017, 13:03
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
4 липня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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