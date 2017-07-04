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04 Липень 2017, Київ 22:09
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Запорізькі гімнасти тренувалися під стінами мерії – тренувального майданчика вони не мають (відео)

Запорізькі гімнасти тренувалися під стінами мерії – тренувального майданчика вони не мають (відео)
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Під стінами Запорізької мерії зібралися викладачі, учні Спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з гімнастики «Металург», що вимагали від міської влади забезпечити їх тренувальним майданчиком. Від моменту свого створення у 1983 році школа базувалася у приміщеннях спортивного манежу комбінату «Запоріжсталь». У кінці червня це приватне підприємство продало комплекс мережі фітнес-клубів «Sport Life», яка розпочала реконструкцію манежу та виселила з нього спортсменів до середини вересня на час ремонтних робіт. Жодних письмових гарантій щодо можливості повернення у відремонтоване приміщення школа олімпійського резерву від нових власників не отримала. З мітингувальниками зустрівся заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. Він заявив, що міська влада готова виступити посередником на переговорах між спортсменами і новим власником манежу та готова забезпечити надання останнім письмових гарантій щодо можливості спортсменам поновити заняття у комплексі після його реконструкції.

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