Що ховається у реставраційних майстернях Інституту архітектури університету «Львівська політехніка»? Тут фахові реставратори і студенти подарували нове життя скульптурі святого Антонія з села Підзамочок, що на Тернопільщині. Вдалося визначити, що вона виготовлена у 1829 році, відомі імена меценатів. Скульптура була в жахливому стані, але вже невдовзі повернеться до громади. А ось чотири кам’яні короновані леви, такі ж, як у Флоренції на палаці Пітті, будуть лише музейними експонатами. Будинок, який вони прикрашали, впав майже 100 років тому. У підвалах реставраторів і відновлені вже маленькі скульптури «геніїв», які прикрашали фасад кам’яниці на площі Ринок. Дві фігури двох поклінних ангелів, що були встановлені на сходах костелу святого Антонія Падуанського у Львові, теж є окрасою і зразком барокової архітектури. Львова. Науковці сподіваються, що у Львові у «чорній кам’яниці» через кілька років буде музей давнього частково втраченого кам’яного Львова. У трьох реставраційних майстернях десятки різних предметів, які випадково знайшли фахівці і які відновлять. Зокрема, нещодавно на горищі «Львівської політехніки» знайшли фігурку Ісуса, що має втрачені окремі елементи, але це робота відомого львівського скульптора ХІХ століття, німецького походження Пауля Евтелє.