Депутат на велосипеді: члену БПП на рік заборонили сідати за кермо

Народного депутата від БПП Павла Різаненка, якого зупинили за керування автомобілем у нетверезому стані, позбавили водійських прав на рік і оштрафували на понад 10 тисяч гривень. Про це сам Різаненко повідомив у Facebook, додавши, що тепер просить дружину подарувати йому велосипед. За даними поліції, цей випадок є лише одним із понад 50 тисяч аналогічних порушень, зафіксованих від початку року.

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Порушення сталося ще 8 червня. Поліція зупинила авто Різаненка й виписала протокол за керування в нетверезому стані. Напередодні суд заборонив депутату сідати за кермо впродовж року й оштрафував його на 10,2 тисяч гривень. «Це для тих, хто вважає, що в країні нічого не змінилося. Невідворотність покарання в дії», – прокоментував депутат затримання та вирок.



Нічого екстраординарного в цьому випадку немає, каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білощицький.

Ставлення до кожного водія однакове, відповідно до чинного законодавства

«Машину було зупинено за наявності інформації щодо вчинення правопорушення та виявлено водія в стані сп’яніння. Ставлення до кожного водія однакове, відповідно до чинного законодавства», – стверджує він.

На думку представника поліції, ця ситуація показує реформу поліції в дії, і представники влади це усвідомлюють.

«Левова частина водіїв вже знають, що такі дії (спроби тиску на патрульних з боку можновладців – ред.) не призводять до бажаних наслідків і в принципі не мають сенсу», – каже Білощицький.

За перше півріччя 2017 року на дорогах України поліцейськими було складено понад 55 тисяч протоколів за ст. 130 Адміністративного кодексу Україну (керування у стані сп’яніння). Це більше за аналогічний показник початку минулого року при тому, що тоді відповідальність за керування авто в нетверезому стані була нижча: штраф становив 3,4 тисячі гривень. Зміни до Адміністративного кодексу були внесені в липні 2016 року.

«За перше півріччя 2017 року зафіксовано 482 ДТП за участі нетверезих водіїв, у яких 43 людини загинули», – каже Білощицький і робить висновок, що саме підвищення відповідальності за такий вид правопорушення не несе очікуваного результату. На його думку, водії недостатньо сильно відчувають невідворотність покарання.

«Чому так багато саме цього виду правопорушень? Бо у водіїв є відчуття: якщо їхатиму рівно, мене не зупинять», – припускає поліцейський. Він посилається на закордонну практику вибіркової перевірки на стан сп’яніння і впевнений, що такі заходи мали б великий превентивний ефект.

Найголовніше – зміна ставлення суспільства. Якщо воно ставиться до цього правопорушення погано, це говорить про те, що ми на правильному шляху

Народний депутат з «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук зізнається, що був здивований почути про затримання Різаненка, адже знає колегу як відповідальну й законослухняну людину. Однак сам інцидент, на думку депутата, свідчить, що всі рівні перед законом.

«Найголовніше – зміна ставлення суспільства. Якщо воно ставиться до цього правопорушення погано, це говорить про те, що ми на правильному шляху», – переконаний він.



За словами Паламарчука, в парламенті зараз є законопроект про посилення відповідальності для нетверезих водіїв. Сам він зізнається, що додав би до адміністративної відповідальності ще й кримінальну.

«Якщо нетверезий водій скоїв ДТП, навіть без наслідків для життя й здоров'я інших громадян, він повинен бути притягнений до кримінальної відповідальності, тому що це суспільно небезпечний злочин», – переконаний він.

За словами Паламарчука, законопроект про посилення відповідальності за порушення статті 130 АКУ ще не стоїть на порядку денному, але вже написаний. Ініціатива, стверджує депутат, передбачає градацію за кількістю проміле, на яку рівень алкоголю в крові перевищує норму, та проведення спеціальних рейдів для перевірки на алкогольне сп’яніння.