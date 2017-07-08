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08 Липень 2017, Київ 08:49
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Найбільшою помилкою політиків України є блокування приватної власності на землю – економіст Алексашенко

Найбільшою помилкою політиків України є блокування приватної власності на землю – економіст Алексашенко
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Українська влада ухвалює рішення з запізненням, повільно, і не всі, вважає російський економіст, колишній заступник голови «Центробанку» Росії, екс-заступник міністра фінансів Російської Федерації, а нині науковий співробітник Інституту Брукінгса Сергій Алексашенко. Проте, на його думку, рухається Україна в потрібному напрямку. Він також каже, що стратегія «Газпрому» полягає у тому, щоб позбавити Україну прибутків від транзиту газу. Для самої Росії можливості використовувати газ, як політичну зброю, нині мінімізовані. А в долі Донбасу, за словами Алексашенка, суб’єктом переговорів є не Україна, а США.

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