Київ: у багатоквартирному будинку вибухнув газ

У Києві в районі станції метро Голосіївська стався вибух у житловому будинку. Речник київської поліції Оксана Блищик повідомила, що, за попередньою інформацією в будівлі вибухнув газ.

«Обвалилося перекриття між поверхами, двох осіб госпіталізували із тілесними ушкодженнями. На місці працюють всі рятувальні служби, слідчого-оперативна група та криміналістична лабораторія. Рятувальники проводять евакуацію та розбирають завали», написала Блищик.

Зруйнований будинок розташований неподалік від київського готелю «Мир».

Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що вибух був сильний, його було чутно на території всього Голосіївського району.

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