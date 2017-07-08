У Києві в районі станції метро Голосіївська стався вибух у житловому будинку. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що вибух був сильний, його було чутно на території всього Голосіївського району. Від травм, одержаних внаслідок вибуху, загинула жінка. Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик. Шестеро людей дістали травми. У поліції повідомляли, що у будинку, найімовірніше, вибухнув побутовий газ. Обвалилися перекриття між поверхами. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки». На цей час тривають рятувальні роботи.