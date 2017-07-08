Від вибуху в житловому будинку Києва загинула жінка – поліція

Від травм, одержаних внаслідок вибуху будинку в Голосіївському районі Києва, загинула жінка. Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик. Шестеро людей дістали травми.

«На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень померла жінка, ще шестеро – травмовані», – написала вона.

Раніше у поліції повідомляли, що у будинку, найімовірніше, вибухнув побутовий газ. Обвалилися перекриття між поверхами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки».

На цей час тривають рятувальні роботи. «На місці вибуху у будинку працюють рятувальники. Співробітники поліції надають допомогу місцевим жителям, спілкуються зі свідками та очевидцями», – повідомила речник поліції Києва.