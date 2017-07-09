Перші кроки для припинення бойових дій на Донбасі має зробити Росія – держсекретар США

У Києві 9 липня президент України Петро Порошенко і державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорили деескалацію бойових дій на Донбасі, співпрацю між двома країнами в бізнес-сфері і реформи в Україні. Разом із державним секретарем до Києва прилетів новий спецпредставник США з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Курт Волкер. Перед зустріччю із президентом Тіллерсон, як і його попередник на цій посаді, зустрівся з представниками громадськості, парламенту і бізнесу.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон приїхав в Україну вперше. Він перебував в Києві менше одного дня, проте на кілька днів в Україні залишиться новопризначений спеціальний представник Курт Волкер. Він буде розставляти додаткові акценти в питаннях деескалації бойових дій на Донбасі.

Свій візит держсекретар розпочав із зустрічі з представником парламенту, урядових реформаторів і громадськості. Разом із американським послом в Україні Марі Йованович Тіллерсон провів переговори з народним депутатом Мустафою Найємом, головою правління компанії «Нафтогаз Україна» Андрієм Коболєвим і виконавчим директором «Центру протидії корупції» Дар’єю Каленюк.

Як розповіла Каленюк Радіо Свобода, державний секретар більше слухав, ніж говорив, і ставив багато уточнюючих запитань.

Його цікавило, що саме пересічні громадяни і люди на вулицях думають про реформи

«Його цікавило, що саме пересічні громадяни і люди на вулицях думають про реформи, чим не задоволені найбільше люди на вулицях. І представники української сторони між собою були згодні, що люди не задоволені рівнем боротьби з корупцією в Україні. Я пояснила Тіллерсону, чому в Україні грабують відсотками ВВП, чому так складно йдуть реформи, адже в нас роками існує так зване закрите політичне корупційне коло», – заявила Каленюк. На її думку, держсекретар як колишній бізнесмен має розуміти зв’язок між високим рівнем корупції і відсутністю можливості для роботи чесного бізнесу.

Офіційна програма продовжилась зустріччю із президентом України Петром Порошенко. Вона тривала близько години, після чого політики вийшли до преси. Порошенко подякував за призначення Курта Волкера спеціальним представником США по українському напрямку і пообіцяв ввести його в курс справ в ці дні, поки дипломат буде в Києві. Порошенко також заявив, що в порядку денному зустрічі було, серед іншого, питання Криму і що поки півострів не буде звільнено, санкції знімати не будуть.

«Одразу після переговорів в Гамбурзі на саміті «Групи двадцяти» ми сьогодні дуже детально проінформовані про що говорили там. Скоординували подальші дії і впевнені в тому, що перша зустріч президентів США і Росії, де обговорювалося питання ситуації на Донбас і що робити з російської поведінкою щодо недотримання «мінських домовленостей», неімплементації чітких і прямих кроків щодо деокупації України і принесення миру на українську землю», – заявив український президент.

Політики також узгодили дії і алгоритм спільного процесу реалізації мінських домовленостей. Також в липні лідери України, Франції, Німеччини і Росію планують провести телефонну розмову в «нормандському форматі», а до кінця літа, як припустив Порошенко, можуть організувати саміт лідерів України, Франції, Німеччини і Росії. За словами Порошенка, лідери мають гарантувати реалізацію хоч б безпекових пунктів Мінських угод – припинення вогню і звільнення заручників.

Україна разом з США протистоїть Росії в енергетичному секторі, зокрема Порошенко висловився проти будівництва шляхопроводу «Північний потік-2» і назвав його «політичним проектом». За задумкою Росії, країни західної Європи мають отримувати природний газ через цей майбутній шляхопровід замість української газотранспортної системи.

Україна планує будувати завод з утилізації ядерних відходів, а зі США має отримувати ядерне пальне для електростанцій.

Рекс Тілерсон визнав успіхи України в реформуванні економіки, проте наголосив, що тільки продовження антикорупційних зусиль, зокрема створення антикорупційного суду, буде гарантією привабливості країни для інвестицій. Також держсекретар нагадав про зобов’язання перед МВФ – необхідності провести пенсійну і земельну реформи, а також приватизацію державних підприємств.

Держсекретар пообіцяв змінити ситуацію на Донбасі – нинішній «статус кво» нас не задовольняє, заявив він.

Саме Росія має зробити перші кроки з деескалації бойових дій на сході України

«Я неодноразово дуже чітко говорив російським лідерам, що саме Росія має зробити перші кроки з деескалації бойових дій на сході України. Зокрема їм треба поважати домовленості щодо відведення важкого озброєння і дати спостерігачам з ОБСЄ можливість виконувати їхню роботу. Це необхідні речі. Ми дуже розчаровані відсутністю прогресу у реалізації «мінських домовленостей» і саме тому призначаємо спеціального представника Курта Волкера. Він буде розставляти додаткові акценти. Ми будемо координувати зусилля із представниками нормандського формату, з Україною і російським урядом заради більш швидкої і ефективної роботи», – заявив Тіллерсон.

США закликали Росію виконати свої зобов’язання за мінськими домовленостями і вплинути на контрольованих ними сепаратистів, щоб ті припинили насилля і надали повний доступ спостерігачам ОБСЄ не лише до лінії розмежування на Донбасі, але також до неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією.