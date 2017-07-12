«Москаль» замість «фашиста»: як у Сімферополі шукали автора ідеологічного ляпу

У Сімферополі упродовж двох місяців шукали винних через вихід скандального видання про історію міста «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!». Воно було надруковане на замовлення підконтрольної Росії адміністрації міста й викликало шквал критики з боку місцевих проросійських активістів. На радянських плакатах, які з’​являються на сторінках книги, замість фашистської свастики опинилися нашивки в кольорах російського прапора, а слово «фашист» було замінене на слово «москаль». Чим закінчилася історія?

Книга-фотоальбом «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» була надрукована в жовтні минулого року на замовлення підконтрольної Росії адміністрації міста. Видання, згідно з вихідною інформацією, є науково-популярним, і присвячене історії міста. Наклад становив одну тисячу примірників і призначався для безкоштовного поширення як сувенірна продукція.

Через півроку після виходу в світ книга опинилась у центрі скандалу. Місцеві проросійські громадські активісти й політики зажадали перевірити видання, звинувативши його творців у фальсифікації історії й екстремізмі.

Помилка трапилась?

Причиною такої реакції стало те, що в книзі на одному з радянських агітаційних плакатів часів Другої світової війни на шевроні німецького офіцера замість свастики з’явилося зображення російського прапора, а слово «фашист» замінили на «москаль». Світлину розмістив у Facebook проросійський активіст Олександр Таліпов.

Цікаво, що порівняння політики російської влади з політикою Гітлера після подій 2014 року нерідко звучать із вуст українських і міжнародних експертів. Більше того, влітку 2014 року президент Литви Даля Ґрібаускайте публічно порівняла президента Росії Володимира Путіна з Гітлером і Сталіним, наголосивши, що той «використовує національне питання як привід, щоб за допомогою військових засобів захопити (чужу) країну». Однак у середовищі кримських прихильників російського режиму подібні порівняння є неприйнятними й викликають жорстку реакцію.

Так, депутат міськради Сімферополя Степан Кіскін назвав оформлення книги спотворенням історичних фактів і в травні звернувся з відкритим листом до підконтрольного Росії прокурора Криму Олега Камшилова, в якому закликав притягнути до кримінальної відповідальності причетних до створення книги.

Водночас проросійський громадський активіст Олександр Таліпов взагалі побачив у виданні ознаки екстремізму й публічно звернувся до ФСБ із вимогою з’ясувати ситуацію. Незабаром після цього, за словами Таліпова, співробітники російських спецслужб вилучили весь тираж книги.

Хто такий «Альфред Ернст»?

Окрім «неправильного» оформлення видання, громадський активіст звернув увагу і на його зміст. Зокрема, Таліпов назвав фальсифікацією інформацію про російське походження міністра Третього рейху Альфреда Ернста Розенберга. «У книзі наведені біографії німецьких генералів, які показують їх провідними політичними діячами, а в біографії Альфреда Ернста робиться акцент на його російському походженні, хоча в офіційних джерелах інформації вказується, що він народився в Ревелі (нині Таллінн) в родині остзейського німця-шевця», ‒ пише він.

Якщо йдеться про Альфреда Ернста Розенберга, то він народився 1893 року в Ревелі (нині Таллінн), який на той момент був у складі Російської імперії. І, отже, Розенберг був російським підданим

У свою чергу, кримчанин, кандидат історичних наук Сергій Громенко подібні претензії на адресу творців книги вважає необґрунтованими й радить ретельніше читати історичні документи. «По-перше, критикам варто правильно писати прізвища тих, кого вони критикують. Нам відомі кримський краєзнавець Микола Ернст, російський телепродюсер Костянтин Ернст, а ось хто такий Альфред Ернст, як його називає громадський активіст Таліпов, не зовсім зрозуміло. Якщо йдеться про Альфреда Ернста Розенберга, то він народився 1893 року в Ревелі (нині Таллінн), який на той момент був у складі Російської імперії. І, отже, Розенберг був російським підданим. Це факт. І ще є цікава деталь: Розенберг відомий як автор плану поділу Радянського Союзу на національні республіки та створення сильної України під німецьким протекторатом», ‒ пояснює Громенко.

«Спотвореної інформації не виявили»

Після заяв Кіскіна і Таліпова виданням «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» зацікавилася підконтрольна Росії прокуратура Сімферополя, яка провела з цього приводу перевірку. Однак через два місяці після скандалу імена винних в події у прокуратурі назвати не змогли.

Так, за інформацією заступника російського прокурора міста Олександра Шкітова, видання друкувалося за бюджетні кошти й обійшлось у понад 816 тисяч рублів.

За інформацією прокуратури, при створенні книги-фотоальбому використовувалися дані, зображення й фотоматеріали із загальнодоступних джерел, зокрема, з інтернету, які були підібрані адміністрацією й надіслані на адресу ТОВ «Компанія Тверьбест» для можливого використання у процесі роботи.

Обов’язки щодо складання макета, оформлення й іншого, за інформацією прокуратури, покладалися на виконавця робіт ‒ відомого в російській Твері виробника друкарської продукції ТОВ «Компанія Тверьбест». А друкувалася книга в ТОВ «Якість» ‒ у типографії в Адигеї.

Зображення агітаційного радянського плаката часів Великої вітчизняної війни, які містять у собі спотворені дані, при затвердженні й підписанні акту прийому-передачі виконаних робіт не були виявлені

«Не зважаючи на вивчення посадовими особами адміністрації міста Сімферополя наданого ТОВ «Компанія Тверьбест» макета книги-фотоальбому, як у паперовому, так і електронному варіанті, зображення агітаційного радянського плаката часів Великої вітчизняної війни, які містять у собі спотворені дані, при затвердженні й підписанні акту прийому-передачі виконаних робіт не були виявлені», ‒ пише заступник російського прокурора Сімферополя Олександр Шкітов депутату Кіскіну.

Тобто, на якому етапі на сторінках видання з’явився російський прапор і «москаль», прокурорам з’ясувати не вдалося. Тому все, що вони змогли зробити, це внести подання «з метою усунення виявлених порушень, причин і умов, що їм сприяють, а також притягнення до відповідальності винних у допущених порушеннях посадових осіб адміністрації міста Сімферополя».

У свою чергу, підконтрольна Москві адміністрація Сімферополя надіслала претензію виробникам, які вже розпочали усунення помилки за свій рахунок.

«Помилка», що стала рекламою

Яким чином творці книги допустили такий важливий для російської влади ідеологічний ляп, залишається лише здогадуватися. Хоча до її створення мали безпосереднє відношення різні чиновники, зокрема нинішні керівники міста Геннадій Бахарєв і Віктор Агєєв, які зі сторінок книги звертаються до її читачів.

Серед людей, яким дякують автори книги, у вихідних даних зазначена і дружина підконтрольного Росії прем’єра Криму Олена Аксьонова.

Редактором-упорядником книги є начальник управління інформаційної політики підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Олександр Шилко.

Водночас скандал навколо видання призвів до несподіваного результату. Після того, як картинки з «москалями» з’явились у соціальних мережах і видання було вилучене, з’явилося чимало охочих придбати собі екземпляр. Редактору-упоряднику навіть довелося в соцмережах закликати кримчан припинити цілодобові дзвінки з проханням продати книгу.

Шилко зазначив, що видання не призначене для продажу, і пообіцяв надати його всім охочим безкоштовно, але після «виправлення помилки».

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»