«Дякую, що без хресної ходи кулуарами і виспівування псалмів»: у Раді хочуть відкривати засідання з «Отче наш» (огляд соцмереж)

У Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає читання молитви «Отче наш» одразу після відкриття пленарних засідань. Серед його ініціаторів, зокрема, такі депутати, як Оксана Білозір («БПП»), Олег Березюк («Самопоміч»), Юрій Мірошниченко («Опозиційний блок») та Юрій Павленко («Опозиційний блок»). І поки документ подано на розгляд керівництву, соцмережі уже жваво його обговорюють.

«Дякую, що хоч без хресної ходи кулуарами і виспівування псалмів…» – так відреагувала на законодавчу ініціативу своїх колег перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

«Жити треба по-божому, а не закони про публічні молитви ухвалювати», – прокоментувала новину член ініціативної групи за єдину помісну церкву Ярослава Міщенко.

Тим часом один із мусульманських духовних лідерів України Саїд Ісмагілов наголошує: якщо і починати пленарні засідання з молитви, то «виключно в приватному та індивідуальному порядку». І ось чому:

Який же сенс в молитві «Отче наш» одразу відкриття пленарних засідань? Пояснення є:

Журналіст Тарас Кайдан навіть пропонує не лише молитву запровадити, а й колективне відпущення гріхів:

Тим часом політолог Євген Магда вважає, що не зайвою буде навіть сповідь:

А от голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко пропонує кардинально інший підхід.Він каже, що «продуктивність парламенту зросте не після молитви, а якщо депутати щодня здаватимуть тест на наявність наркотичних речовин у крові»:

Особливо креативні користувачі навіть пропонують спеціальні – парламентські – варіанти цієї відомої молитви. Наприклад, такий:

Чи навіть такий:

І якщо за резонансний законопроект таки проголосують, то зовсім скоро табло у Верховній Раді може виглядати так: