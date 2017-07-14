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Историю члена Подольского окружного провода ОУН, опытного командира Петра Пасичного и его жены Марии Пальчак, которая стала участницей последнего боя УПА в апреле 1960 года в Тернополе представили в Мариуполе соавторы книги «Вера и воля». Неоспоримые факты, опубликованные в книге, опровергают клевету, навязанную Кремлем, и доказывают, что единственной целью и мечтой украинцев всегда было обретение независимости страны.

Гражданских активистов, волонтеров и жителей Мариуполя разного возраста, социального статуса и политических взглядов собрала презентация книги – комикса «Вера и воля», которую представили ее авторы – тернопольчане. Идея создания возникла несколько лет назад, ориентирована, в основном, на восток Украины как документальное подтверждение борьбы за независимость спустя много лет после Второй мировой войны и борьбы со стереотипами, навязанными советским режимом.

«Эта дата заслуживает популяризации и может стать ключевым моментом перелома стереотипов, которые до сих пор эксплуатирует российская пропаганда. Мы говорим о том, что в 60-м году нацистов уже давным-давно не было. Это всего лишь факт, которым может в определенной мере заинтересовать читателя, почему эти люди спустя 15 лет после окончания Второй мировой войны продолжали борьбу и показывает, за что они боролись», – рассказал автор идеи, юрист, заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра.

Историк Александр Башта считает книгу попыткой протянуть нить памяти между двумя историческими событиями – борьбы за независимость украинского народа во время Второй мировой войны и событиями сегодняшнего дня. Делить Украину и ее людей бессмысленно, так как все являются побратимами, считает историк.

«Поверьте, Украина является целой. Нет такого, что на Западной Украине все такие просвещенные, что все буквально патриоты и герои. Такого нет. Я, например, встречал больше людей с востока, которые воевали и были вместе со мной. Я считаю, что мы – побратимы, а не «западный» и «восточный», – уверен Александр Башта.

Волонтер Мария Подибайло – внучка воинов УПА. Сейчас она продолжает дело своих дедов, организовывает с 2014 года отряды самообороны в Мариуполе.

«Оба моих деда были «бандеровцами». Но у каждого из них разная история. Один был офицером регулярной армии и брал участие в знаменитом походе на Чехословакию. А второй занимался тем, чем занимаюсь на сегодняшний день я. Я занимаюсь созданием в Украине, а не только здесь, в Мариуполе, отрядов территориальной самообороны», – говорит волонтер.

Реакция самих жителей Мариуполя на изучение документальных фактов и изучения истории борьбы за независимость Украины неоднозначна. Молодые уверены, что знать историю необходимо во всех подробностях. А представительница старшего поколения, мариупольчанка Галина считает, что в нынешних условиях важна форма подачи исторических фактов.

«Если преподнести так, что это был действительно патриотизм, и эта борьба была не с людьми, а с режимом, то может быть это и правильно. России-то нет в Украине. А получается, что воюем мы друг с другом. А я не хочу войны друг с другом. Зачем люди гибнут? Вот солдатики гибнут на войне для чего? Им бы жить и жить, трудиться, семью создавать, а они умирают», – говорит Галина.

Книга «Вера и воля» издана в необычном формате. Это книга-комикс. В ней документальный анализ и художественное изложение сочетаются с рисунками. Это сделано специально, чтобы привлечь молодого читателя, привыкшего к «клиповому» мышлению. По мнению авторов издания, молодежь – именно та аудитория, которой, необходимо знать правду, основанную на фактах.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)