«Російська гостинність»: Держдума спрощує отримання громадянства для українців

Державна дума Росії схвалила у другому читанні і в цілому законопроект, що передбачає спрощений порядок набуття громадянства Росії громадянами України. За словами авторів проекту, для отримання громадянства Росії українці можуть надати лише нотаріально завірену копію заяви про відмову від громадянства України. Чинне ж законодавство Росії вимагає надавати документ, що підтверджує вихід із попереднього громадянства. В Думі стверджують, що нині на прийняття громадянства Росії чекають близько 600 тисяч українців, що вже перебувають у Росії, а Україна «свідомо не приймає» прохань про відмову від громадянства і не відповідає на них. Тож отримати довідку про вихід із громадянства України «практично неможливо». У Державній міграційній службі України тим часом нагадали, що припинити громадянство України може тільки указ президента і цю норму може змінити тільки Верховна Рада України.

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Коментуючи можливі наслідки таких правок в російському законодавстві, доцент кафедри міжнародного права університету Шевченка Антон Кориневич звертає увагу на те, що українське законодавство передбачає чітку процедуру виходу з українського громадянства. На його думку, попри те, що така поведінка Росії є нехтуванням самими принципами громадянства, вона навряд стане підставою для міжнародних судових позовів. Однак це може спричинити численні правові колізії.

Незалежно від того, скільки в людини паспортів, якщо в неї є паспорт громадянина України, вона є громадянином України

«Українське законодавство забороняє подвійне громадянство, – нагадує Кориневич. – Тобто незалежно від того, скільки в людини паспортів, якщо в неї є паспорт громадянина України, вона є громадянином України».

Водночас, якщо людина буде перебувати на території, де діє російська юрисдикція, може виникнути конфлікт щодо того, яка держава повинна захищати її права.

«А, якщо особу примусили десь на Луб’янці написати таку заяву? Це може бути механізм позбавити Україну можливості захищати своїх громадян», – застерігає експерт. Він нагадує про вже наявні прецеденти, наприклад, справу Олега Сенцова, якого російські спецслужби затримали у 2014 році та судили як громадянина Росії. Зараз він відбуває 20-річний термін ув’язнення за звинуваченням в терористичній діяльності.

Голова Координаційниго центру «Донбасс» Олег Саакян впевнений, що подібна процедура спотворює сам інститут громадянства.

«Це як віддати в оренду власну стать, підмінюється сама суть поняття», – порівнює він. Втім, зазначає експерт, такий крок з боку Росії є послідовним в контексті її зовнішньої політики, особливо, враховуючи нові міграційні обмеження, які планує запровадити Україна.

Це є продовженням тієї логіки, яка була задана визнанням документів, виданих на окупованих територіях

«Це є продовженням тієї логіки, яка була задана визнанням документів, виданих на окупованих територіях, – впевнений Саакян. – Фактично, відбувається легалізація колоніальної політики Росії. Згадаймо, як російські паспорти видавалися в Криму та Придністров’ї. Така політика приховано велася протягом останніх двох десятиліть мінімум».

Такі кроки Росії слід розглядати комплексно, переконаний експерт з міжнародних питань Володимир Нагірний. На його думку, на міжнародному рівні під час певних переговорних процесів ставитиметься питання про певні поступки, на які має піти Росія, і законопроект потрібен як аргумент під час переговорів. Окрім того, каже Нагірний, цей закон має потужну агітаційну складову, оскільки передбачає публічну декларацію виходу з українського громадянства. На думку експерта, українська сторона не повинна зважати на подібні заходи при визначенні своєї міграційної політики.

Якщо мова йде про посилення контролю над державним кордоном і нові правила в’їзду росіян, то ці речі мають доводитися до кінця, незалежно від того, яким чином реагуватиме Росія

«Якщо мова йде про посилення контролю над державним кордоном і нові правила в’їзду росіян, то ці речі мають доводитися до кінця, незалежно від того, яким чином реагуватиме Росія, – впевнений він. – Це не єдиний крок Росії такого конфронтаційного характеру, але в будь-якому випадку потрібно виходити із власних планів, власних інтересів».

Мотиви Росії: демографія, пропаганда чи території?

На думку Саакяна, спрощена процедура отримання громадянства може бути застосована Росією, зокрема, на окупованих територіях, щоб залякати місцеве населення та використовувати заяви про відмову від громадянства України з метою пропаганди. При цьому, застерігає експерт, українській владі важливо не дозволяти маніпулювати собою.

«Ми не маємо права увійти в логіку «купи козу», коли Росія кожен раз підвищує ставки, а ми реагуємо на це вимогами скасування цих рішень. Навпаки, ми маємо використовувати всі ці підвищення ставок як доказову базу, щоб вимагати вирішення ключової проблеми – російської агресії та окупації територій. Все інше – похідне», – впевнений експерт.

На думку співдиректора програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, Росія могла керуватись бажанням виправити демографічні проблеми країни, тож мова йде не про надання громадянства біженцям, а про переманювання працездатних українців до Росії.

Їм дуже важливо збільшити частину слов’янського населення і Україна розглядається як потужний ресурс для виправлення демографічної ситуації

«Їм дуже важливо збільшити частину слов’янського населення і Україна розглядається як потужний ресурс для виправлення демографічної ситуації. Скоріш за все, це робиться для переманювання працездатної молоді, очевидно, кваліфікованих спеціалістів», – припускає експерт.

На думку Олега Саакяна, проти цієї версії свідчать рівень соціальної напруги та безробіття в Росії, а рішення Держдуми обумовлене в першу чергу територіальними інтересами. «Логіка російської колонізації базується на концептах 18-19 сторіччя, – каже він. – Це концепти мислення категоріями, ресурсами, стратегічними об’єктами. Це боротьба не за людей, а за території через людей».

Антон Кориневич застерігає владу від симетричних реакцій, а українським громадянам радить пам’ятати, що подвійне громадянство не тільки заборонене, а й може стати причиною додаткових проблем, наприклад, подвійного оподаткування чи військового обов’язку в обох державах. «Україна як правова держава повинна роз’яснити, що є законодавство про громадянство, з нього можна вийти, але треба звертатись до відповідних органів, – переконаний він. – А все інше – просто пропагандистська завіса».

Поки що закон схвалений лиже нижньою палатою парламенту, Державною Думою. У разі схвалення і верхньою палатою, Радою федерації, а також президентом Росії, ці норми мають набрати чинності з 1 вересня цього року.